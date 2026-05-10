Sanidad cree "nulo" el riesgo que un roedor nade a tierra, si hay alguno en el Hondius afectado por hantavirus

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, califica de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible roedor que haya embarcado en el crucero Hondius durante sus escalas el puertos de Suramérica.

A través de su cuenta de X, Padilla responde así al temor expresado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto.

"La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula", asegura el secretario de Estado de Sanidad.

Padilla publica en la red ese informe, que asegura que el colilargo patagónico (el reservorio natural del hantavirus Andes) "se encuentra principalmente en bosques andinos y zonas cercanas a la estepa, no vive en zonas portuarias o cercanas a la costa".

Por ello, añade, "no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio si es que hubiera una remota posibilidad de su presencia en el crucero".

No se han detectado nuevos contactos

El informe, emitido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la Dirección General de Salud Pública, recuerda que no se han detectado nuevos contagios a bordo del barco "desde que se han establecido las medidas correctoras para el control de la enfermedad y evitar la transmisión por vía aérea".

"Si es que hubiera roedores en el barco, seguirían detectándose nuevos casos", argumenta.

El informe subraya que el Hondius es un crucero moderno, con medidas sanitarias que "evitan la aparición de posibles nichos que favorezcan el acúmulo de roedores y que se creen espacios a los que pudieran acceder roedores".

El colilargo patagónico, continúa, "vive en entornos rurales, como bosques campos y granjas, no es un roedor con capacidad para desplazarse a nado desde el lugar desde el que se ubique el barco a la costa".

"Hay más de 500 cruceros al año procedentes de Argentina y Chile, donde habita el reservorio natural del virus; sin embargo, nunca se ha producido un brute por esta enfermedad en el territorio europeo, por lo que la posibilidad de que esto ocurriera ahora con este crucero es remota", afirma el documento.