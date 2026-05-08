Madrid pidió controlar a nueve navarros que no estuvieron en contacto con el virus

La Consejería de Salud de Madrid busca a nueve navarros que navegaron en el mismo barco en el que se declaró un brote de hantavirus que ya se ha cobrado la vida de tres personas. ¿Dónde están esos navarros?: "Yo, en mi casa localizable. Como me has podido localizar tú", le cuenta uno de ellos, Juan Videgall, a EL PERIÓDICO desde su casa en San Sebastián.

Juan es el único guipuzcoano del grupo de 9 personas de la entidad Buceo Navarra, que se embarcó en el MV Hondius el pasado 20 de abril. Iban a bucear a la Antártida en un crucero que zarpo de Ushuahia y atracó el 30 de abril en el mismo puerto argentino.

Bucear en la Antártida

"Éramos unas 180 personas. 16 a hacer buceo, otros a hacer snorkel. Pero la mayoría iban a hacer excursiones por la Antártida. A ver focas, orcas si hay suerte. Gente procedente de todas partes del mundo", explica Videgall. Regresaron al litoral argentino y el 30 de abril desembarcaron en Usuhaia.

"Después volamos a Buenos Aires, estuvimos unos días como final del viaje y volvimos a Madrid", prosigue. Después de su regreso "he vuelto a hacer otro viaje, a la India. No he tenido un solo síntoma en estos días. Tampoco mis compañeros".

Al día siguiente de bajar del buque, embarcó otro grupo en el que se encontraba un matrimonio neerlandés que venía de hacer una ruta por Chile y Argentina. Ambos fallecieron a bordo. Todas las hipótesis los colocan como inicio del brote. Pero Juan deja claro que "nosotros no tuvimos contacto en ningún momento con ese paciente cero. No coincidimos con esa pareja, que creen que ya entró al barco contagiada. Nosotros ya habíamos acabado el viaje cuando entraron ellos".

Localizables

Ha sido esta semana cuando, de repente, se han visto en las noticias: "Empezamos a compartir en nuestro grupo de Whatsapp lo que íbamos encontrando. Hemos leído de todo, ha sido un cachondeo", reconoce entre risas.

Pero deja claro que "la realidad es esta: nosotros fuimos en un viaje anterior al del hantavirus, todos bajamos del MV Hondius antes de que subiese este grupo y todos estamos en casa y localizables. Pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros ni le vemos sentido a que lo hagan. Menos después de tantos días".

"Nosotros no tuvimos contacto en ningún momento con ese paciente cero. Juan Videgall — Buceador que viajó en el MV Hondius

La petición, no obstante, es oficial: Fátima Matute, consejera de Salud de la Comunidad de Madrid, ha pedido formalmente a la ministra de Sanidad, Mónica García, la identificación de los pasajeros de aquel viaje, tras leer en prensa que ese grupo de Navarra también viajó en ese barco", aunque se trate de dos viajes diferentes. El Gobierno, por su parte, también negó en rueda de prensa que este grupo de navarros formase parte del viaje donde se declaró el foco.

Entretanto, el MV Hondius entra en la recta final de su odisea y se prepara para entrar en la costa canaria. El puerto tinerfeño de Granadilla es el lugar elegido para el desembarco de los pasajeros que aún siguen dentro. Varios españoles, que han ido subiendo en redes sociales breves reportes de lo que sucede dentro. "Estamos todos bien, no estamos confinados en camarotes y no hay nadie con síntomas", explicaba el ornitólogo gallego Ricardo Hevia desde el buque.

Noticias relacionadas

Las cosas no están tan tranquilas en Granadilla, donde los trabajadores del puerto se han manifestado contra el desembarco. El propio presidente canario, Fernando Clavijo, se ha quejado de la imposición y de la falta de información que ha recibido desde el Gobierno.