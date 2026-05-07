El alumnado de Formación Profesional Básica de la Escuela de Hostelería y Turismo del IES Isidor Macabich participó este miércoles en una jornada formativa centrada en el sector pesquero de Ibiza, el conocimiento del producto local y su relación con la gastronomía.

Visita al Mercat Nou. / IES ISIDOR MACABICH

La actividad, dirigida a reforzar las competencias profesionales de los estudiantes en el ámbito gastronómico, comenzó en el Mercat Nou, donde el alumnado asistió a un taller explicativo sobre el etiquetado ‘Peix Nostrum’ y la identificación de distintas especies propias del Mediterráneo presentes en las costas de Ibiza.

Frente a la cofradía. / IES ISIDOR MACABICH

Durante esta primera parte de la jornada, los estudiantes profundizaron en aspectos relacionados con la trazabilidad, el consumo responsable y la valorización del producto de proximidad, contenidos vinculados al conocimiento del pescado local y a su aplicación en el ámbito de la hostelería y la restauración.

Entre redes y fogones: lección de pesca para los alumnos del Isidor Macabich

La formación continuó posteriormente con una visita a la Cofradía de Pescadores de Ibiza, donde los alumnos pudieron conocer de primera mano el funcionamiento del sector pesquero local. En este espacio, los estudiantes observaron el proceso completo que sigue el pescado desde la llegada de las embarcaciones hasta su descarga.

La visita permitió al grupo conocer también el uso de redes, el sistema de pesado y los procedimientos de clasificación del producto, así como el trabajo que se desarrolla en torno a la actividad pesquera en Ibiza.

Además, los alumnos tuvieron la oportunidad de compartir impresiones con profesionales del sector, una experiencia que contribuyó a enriquecer su aprendizaje mediante el contacto directo con un entorno real de trabajo.

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La iniciativa forma parte de las situaciones de aprendizaje del programa formativo del centro y del Programa Erasmus+ KA121, con el objetivo de acercar al alumnado la realidad del sector primario, fomentar el conocimiento del producto local y reforzar la conexión entre la pesca y la gastronomía.