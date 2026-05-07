TERAPIAS INNOVADORAS
Disponible en España una nueva quimioterapia para el tratamiento de tumores neuroendocrinos pancreáticos
El fármaco está disponible para su dispensación hospitalaria en pacientes adultos con tumores inoperables, avanzados o metastásicos, en combinación con 5-fluorouracilo
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) del Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación y precio de 'Zanosar' (estreptozocina). El fármaco, explica la farmacéutica ESTEVE, está indicado para el tratamiento sistémico de adultos con tumores neuroendocrinos pancreáticos bien diferenciados G1–G2 - clasificaciones utilizadas para describir la gravedad y diferenciación de los tumores- inoperables, avanzados o metastásicos, progresivos y/o sintomáticos, en combinación con 5‑fluorouracilo.
Los tumores G1 son los más diferenciados y con crecimiento más lento, mientras que los G2 son tumores de mayor gravedad, menos diferenciados, de crecimiento más rápido y con más capacidad de producir metástasis, detallan desde la farmacéutica.
Los tumores neuroendocrinos son poco frecuentes, con una incidencia aproximada de 7-10 casos por 100.000 habitantes y una prevalencia creciente en España. De estos, se estima que los que tienen afectación pancreática son aproximadamente el 6%, representando unos 230 casos al año.
Base de datos
El registro nacional RGETNE (base de datos unificada de tumores neuroendocrinos y endocrinos del Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos -GETNE-) supera los 6.376 casos acumulados, lo que subraya "la necesidad de opciones activas con potencial de reducción tumoral", indica la compañía farmacéutica.
"La aprobación de este tratamiento permite ofrecer una quimioterapia en tumores neuroendocrinos pancreáticos; una nueva alternativa para los pacientes, después de varias décadas sin disponibilidad de un fármaco en España", comenta el doctor Jaume Capdevila, oncólogo del VHIO-Vall d’Hebron Institute of Oncology (Barcelona) y presidente del GETNE (Grupo Español de Tumores Neuroendocrinos y Endocrinos).
Un grupo heterogéneo
Los tumores neuroendocrinos son un grupo heterogéneo de neoplasias de tipo epitelial -crecimientos anormales de células que se originan en el tejido epitelial, el cual reviste la superficie del cuerpo (piel), las cavidades internas y forma glándulas- con una diferenciación predominantemente neuroendocrina, por ello tienen algunas características de las neuronas pero también algunas de las células endocrinas, detallan los especialistas.
Pueden causar una serie de problemas debido a la producción de neuropéptidos y hormonas (como la insulina o la serotonina) que controlan distintos procesos biológicos y que, al producirse en exceso, darán síntomas (por ejemplo, si producen insulina producirán bajadas de glucosa). También dan síntomas al crecer el tumor o sus metástasis, por ejemplo, aumentan las transaminasas y se podría producir ictericia si aparecen metástasis en el hígado.
De todos modos, abundan los especialistas, en la mayoría de los casos, tardan mucho en dar síntomas claros. Además, es generalmente de crecimiento lento. Todo eso hace que tarde tiempo en diagnosticarse, hasta 5 años, al ser un tumor relativamente raro.
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