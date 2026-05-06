Alerta sanitaria
Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario
Los 14 pasajeros españoles no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el ébola, sino que estarán ubicados en habitaciones individualizadas
EFE
Madrid
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que el aislamiento en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntario.
Además, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas, ha indicado Robles, en declaraciones a la prensa remitidas por el Ministerio.
- El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, sobre las acusaciones por su nueva vivienda: 'No he adquirido ni se me ha adjudicado una vivienda pública, tampoco una vivienda protegida
- Escándalo vecinal en Ibiza por una nueva pelea en ses Figueretes
- Una joven revela cuánto cobra por limpiar una villa en Ibiza
- Todo a punto para el desalojo del supermercado de Ibiza que funciona como albergue ilegal: cinco años de tensión vecinal, insalubridad y altercados
- Programa completo de la Ibiza Medieval, consúltalo aquí
- Graves acusaciones por un local convertido en VPL comprometen al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero
- El PSOE denuncia 'escandalosas' irregularidades en la vivienda del alcalde de Ibiza y le pide explicaciones
- Una mujer, trasladada al hospital de Ibiza al caerse mientras cruzaba el primer cinturón por debajo del paso elevado