El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Tenerife en tres días

La crisis sanitaria del crucero MV Hondius ya tiene hoja de ruta definitiva para su resolución. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que el buque de expedición pondrá rumbo inmediato hacia las Islas Canarias, concretamente al puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife. La llegada está prevista en un plazo de tres días, tiempo durante el cual el barco navegará con la garantía de que no quedan casos activos graves a bordo.

La estrategia diseñada por el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias busca minimizar cualquier impacto en la actividad portuaria y la población local. Por ello, el atraque se realizará en una zona aislada del puerto de Granadilla. García ha detallado el protocolo que se seguirá una vez que el barco toque tierra:

Estado del pasaje: "Todos los pasajeros que se encuentran en el barco son asintomáticos", ha asegurado la ministra, tras la evaluación minuciosa realizada por epidemiólogos en Cabo Verde.

"Todos los pasajeros que se encuentran en el barco son asintomáticos", ha asegurado la ministra, tras la evaluación minuciosa realizada por epidemiólogos en Cabo Verde. Repatriación inmediata: El dispositivo logístico está preparado para que todos los pasajeros extranjeros sean repatriados a sus países de origen de forma directa tras el desembarco.

El dispositivo logístico está preparado para que todos los pasajeros extranjeros sean repatriados a sus países de origen de forma directa tras el desembarco. Seguimiento de españoles: Se mantendrá la vigilancia sobre los 14 ciudadanos españoles a bordo, coordinando su regreso con las seis comunidades autónomas de las que proceden.

Comunicación con Canarias y el motivo de elegir Tenerife para el atraque

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado la decisión de la OMS de elegir a España, y concretamente a Canarias, basándose en la solvencia de sus capacidades técnicas y en la seguridad que ofrece el marco de la Unión Europea. Según el ministro, esta elección responde a una lógica operativa que permite activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, garantizando así que la repatriación de todos los tripulantes se realice bajo los más estrictos estándares de seguridad internacional que definen a España como Estado miembro de la UE.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido zanjar el cruce de declaraciones institucionales afirmando que "no toca entrar en la polémica política", ya que la prioridad absoluta del Ejecutivo ha sido gestionar la crisis en constante interlocución con el Gobierno de Canarias. García ha explicado que, tras analizar la evolución de los hechos a lo largo de la jornada del lunes, la decisión definitiva se tomó por la tarde, cuando la OMS determinó que, por razones de seguridad y garantía sanitaria, el buque debía ser derivado al archipiélago al tratarse del puerto más cercano con las mejores condiciones técnicas para afrontar una emergencia de este calibre.

Los españoles serán destinados a un hospital militar

La ministra de Sanidad ha detallado el estricto operativo de seguridad que se desplegará en Tenerife, subrayando que la prioridad absoluta es blindar la salud pública del archipiélago. Según ha explicado, todos los ocupantes del buque serán evaluados a su llegada al puerto de Granadilla, pero los 14 ciudadanos españoles no permanecerán en las islas, sino que serán trasladados de inmediato al Hospital Gómez Ulla en Madrid. La elección de este centro de la Defensa responde a que cuenta con "mecanismos de seguridad de alto nivel y características específicas de aislamiento" para garantizar que guarden una cuarentena segura sin riesgo alguno de transmisión a la población canaria. Por su parte, los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus respectivos países, donde quedarán bajo la supervisión de sus propios protocolos nacionales.

Asimismo, García ha querido lanzar un mensaje de solvencia institucional frente a las dudas surgidas en las últimas horas, recordando que el Ejecutivo central posee una amplia experiencia en la gestión de emergencias bajo criterios de evidencia científica. La ministra ha insistido en que el trabajo de seguimiento ha sido constante y coordinado a todos los niveles, incluyendo contactos directos entre el presidente Pedro Sánchez y el líder autonómico Fernando Clavijo. A partir de este momento, el Gobierno de Canarias quedará plenamente incorporado en todas las reuniones técnicas y de decisión que se deriven del operativo para asegurar una gestión transparente y coordinada hasta que la situación se dé por superada.

Los enfermos graves, rumbo a Países Bajos

Un factor clave para la tranquilidad del Archipiélago ha sido la modificación del plan de evacuación de los contagiados. Los tres pacientes que presentaban síntomas y el médico del buque, cuya situación llegó a ser crítica pero ha experimentado una mejoría, están siendo trasladados en estos momentos desde Cabo Verde directamente a Países Bajos.

"El médico no se trasladará a España, sino a Países Bajos", ha matizado García, subrayando que esta maniobra elimina la necesidad de ingresos hospitalarios por hantavirus en los centros tinerfeños, reduciendo la intervención en la isla a una labor estrictamente logística y de control epidemiológico.

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Coordinación entre administraciones

La ministra ha querido enfatizar la colaboración constante con el ejecutivo regional: "Yo misma he estado en contacto con el presidente del Gobierno de Canarias y con distintos entes del Archipiélago". Con esta decisión, el Gobierno de España cumple con el mandato de la OMS de ofrecer un puerto seguro, pero lo hace bajo un blindaje sanitario que prioriza la seguridad biológica de Tenerife al recibir un barco libre de sintomatología activa.