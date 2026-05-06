Virus
Científica, jurado de los Jaume I y participante de la America's Cup: la valenciana en el barco con un brote de hantavirus
La oceanógrafa Aitana F. V. es una de los catorce tripulantes españoles a bordo del crucero donde se ha detectado las infecciones por las que han fallecido tres personas.
El brote de hantavirus en el crucero neerlandés MV Hondius que se dirige a las Islas Canarias ha afectado ya a siete personas, tres de las cuales han fallecido. Y tiene una testigo valenciana entre los catorce pasajeros españoles a bordo. Se trata de Aitana F. V., una oceanógrafa con trayectoria internacional que formaba parte de la tripulación del buque y realizaba labores de investigación a bordo. La investigadora, doctora en Oceanografía Física y jurado de los Premios Jaume I, lleva semanas en el crucero polar.
Licenciada en Ciencias del Mar por una universidad valenciana y doctora en Oceanografía Física por la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda, esta oceanógrafa lleva años trabajando como "exploradora polar" y "entrenadora de alto rendimiento". Al menos así es como se define en redes sociales. Antes de doctorarse, Aitana F. V. participó en las ediciones de 2007 y 2010, celebradas en la ciudad de València, de la America's Cup -con el Luna Rossa y el BMW Oracle- recopilando datos meteorológicos.
Instalada en Nueva Zelanda, trabajó en MetOcean Solutions, empresa dedicada al pronóstico marino para el sector privado, y en paralelo fue construyendo una carrera investigadora centrada en la Antártida. Su primer viaje al continente helado fue en 2013. En 2018 ya dirigía, a bordo del buque Tangaroa del Instituto Nacional de Investigación de Agua y Atmósfera (NIWA), un programa de despliegue de boyas en las aguas profundas del mar de Ross para estudiar la masa de agua más fría y densa del planeta y su relación con el cambio climático. Además, en 2023 fue designada jurado de los Premios Jaume I en el ámbito de Protección del Medio Ambiente.
El MV Hondius zarpó de Ushuaia, Argentina, el pasado 1 de abril con 149 personas a bordo, entre ellas 14 españoles. Durante la travesía por el Atlántico Sur, varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas respiratorios graves compatibles con hantavirus, una infección transmitida por roedores que puede derivar en un cuadro cardiopulmonar mortal. Han fallecido tres personas: una pareja de ciudadanos holandeses y un pasajero alemán. Un cuarto caso, un británico, permanece en estado crítico en la UCI de un hospital de Johannesburgo.
La OMS ha confirmado dos casos de laboratorio y supervisa otros cinco sospechosos. El Ministerio de Sanidad apunta como foco de contagio a "una zona de aventuras" del barco donde se detectó la presencia de ratas portadoras del virus. Cabo Verde ha denegado la entrada al buque, que estudia recalar en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife.
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