La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus

Canarias recibirá al crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad acordaron este martes por la noche que el barco, fondeado desde hace dos días frente a Cabo Verde, desembarque en Tenerife. Y, de esta forma, le han impuesto al Gobierno de Canarias que permita atracar al Hondius en el Puerto de Santa Cruz.

El Hospital de La Candelaria tratará, al menos, a uno de los pacientes más graves del crucero, un médico que será evacuado ya en avión medicalizado desde Cabo Verde hasta Tenerife Norte esta noche. Este paciente iba a ser evacuado por Países Bajos pero el Ejecutivo neerlandés emitió una petición de auxilio al Gobierno de España para que lo tratase. Emergencias se prepara también para recibir a otros dos pasajeros infectados en La Candelaria.

Tenerife es el destino impuesto, una decisión que no comparte el Gobierno regional que argumenta que hay "más razones políticas que médicas para cursar esta orden". El ejecutivo canario considera que existen otras alternativas tanto en África como en la Península, donde se dispone de unidades médicas más especializadas para la gestión de esta enfermedad.

En la orden pesan también razones electorales, sergún argumenta Canarias. Por una parte, las elecciones que se van a celebrar en Cabo Verde, que este lunes rechazó acoger el barco y hospitalizar a los pasajeros, y por otra la campaña electoral de Andalucía, comunidad que dispone en Sevilla de unidades médicas especializadas.

La imposición llega después de una tensa conversación telefónica esta tarde entre la ministra Mónica García y el presidente de Canarias Fernando Clavijo, que se encuentra en Bruselas de viaje oficial. En la llamada, Clavijo defendió que, si la infraestructura del barco no está infectada, no hay motivo para permitirle atracar en el puerto de Santa Cruz y que debe continuar la travesía hasta Holanda, país de bandera de la naviera.

La decisión se produce después de que un equipo de epidemiólogos de la OMS revisara la situación del buque, en el que viajan 147 personas (catorce de ellos españoles) y donde se han identificado siete afectados, tres de ellos fallecidos.

"La OMS, en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al Gobierno de España que acoja la embarcación MV Hondius en Canarias, en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humano", explica Sanidad en un comunicado. La embarcación permanece a cincuenta millas del puerto de Praia en Cabo Verde, donde recaló tras detectar un brote de infección por hantavirus.

Sanidad especifica que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco "para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en Cabo Verde". "El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en un plazo de tres o cuatro días", especifica el Ministerio. El puerto concreto aún no ha sido definido, aunque fuentes consultadas por este diario indican que, excepto algún cambio durante la travesía, será el de Santa Cruz.

"Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y traslados a sus correspondientes países", añade Sanidad. Esto se hará en aviones desde los aeropuertos de Canarias. "El proceso será articulado mediante un protocolo común de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC y contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario", asevera. Los detalles del protocolo todavía no se han definido.

La decisión final de Sanidad choca con la que había mantenido durante toda la jornada de este martes. El departamento de Mónica García apostó, desde primera hora de la tarde, por evacuar en Cabo Verde a los sintomáticos del Hondius y a los contactos de riesgo que viajaban en el crucero, y que el barco continuase, sin efectuar escala en Canarias, hasta Holanda. «Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo», informó el departamento que dirige García.

Y en ese caso, añadió el Ministerio, «no habría motivo clínico para realizar una escala en Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas».

Ahora, opta por otra postura y lo justifica apelando a "la obligación moral y legal de auxiliar". "La OMS ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Canarias es el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran varios ciudadanos españoles", dice Sanidad.

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"En virtud de esta misma lógica y, como parte del operativo, el Gobierno también ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado", concluye Sanidad.