Fallecimiento
Muere Soledad Gallego-Díaz, primera mujer directora de El País
La periodista, fallecida a los 75 años, desarrolló la mayor parte de su carrera como cronista política y parlamentaria
EP
La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951) ha fallecido este martes a los 75 años de edad según ha avanzado 'El País', después de toda una vida profesional ligada a este diario desde su fundación en 1976.
En 2018 se convirtió en la primera mujer en ocupar la dirección del periódico, cargo que ostentó hasta 2020. La mayor parte de su carrera la desarrolló como cronista política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.
Estudió Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.
Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.
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