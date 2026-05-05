España aprueba la financiación de dos indicaciones de glofitamab, una terapia para un tipo de linfoma agresivo y de crecimiento rápido

El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación de glofitamab, de nombre comercial 'Columvi', en dos indicaciones en pacientes con linfoma B difuso de células grandes (LBDCG): en combinación con gemcitabina y oxaliplatino (GemOx) en recaída o refractario, que no son candidatos a un trasplante autólogo de células madre, y en monoterapia a partir de la tercera línea de tratamiento.

'Columvi-GemOx', explica Roche Farma España, se convierte así en el primer régimen de un anticuerpo biespecífico disponible para pacientes con LBDCG cuyo cáncer ha reaparecido o para aquellos que no respondieron al tratamiento inicial. El linfoma B difuso de células grandes es el tipo de linfoma no Hodgkin más frecuente en adultos. Representa entre el 30-40% de los casos.

Un linfoma agresivo

Es un tipo de linfoma agresivo (de crecimiento rápido) y en España es el tipo de linfoma no Hodgkin (LNH) más frecuente en adultos. Si no se trata tiene una media de supervivencia global de menos de un año. En Europa, se calcula que cada año se diagnostican 38.000 casos de la enfermedad. Aproximadamente, cuatro de cada diez pacientes recaen tras el tratamiento de primera línea y la mayoría de los que requieren líneas de tratamiento posteriores no consiguen buenos resultados.

"Con estas aprobaciones de financiación se ponen a disposición de estos pacientes dos nuevas opciones terapéuticas. Entre ellas, destaca la combinación de un anticuerpo biespecífico, primero en su clase, con el potencial de mejorar la evolución de las personas cuyo cáncer ha recaído tras el tratamiento de primera línea. Este avance supone un beneficio relevante, al ampliar las alternativas capaces de lograr remisiones duraderas a partir de la segunda línea de tratamiento", ha señalado la doctora Mª Luz Amador, directora médico de Roche Farma España.

Un momento de cambio

"Nos encontramos en un momento de cambio en el tratamiento del linfoma difuso de células grandes B, con diferentes nuevas opciones disponibles; sin embargo, persisten importantes necesidades no cubiertas, particularmente en determinados subgrupos de pacientes", indica la doctora Mariana Bastos, del Servicio de Hematología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

"La mejora de los tratamientos en fases más tempranas de la enfermedad y la amplitud de alternativas terapéuticas son muy necesarias y podrían contribuir a mejorar los resultados a largo plazo", añade. Teniendo en cuenta este contexto, la experta ha asegurado que "la aprobación de financiación de glofitamab es una gran noticia. Una nueva clase de inmunoterapia diseñada de forma única para destruir células B cancerosas mediante la unión simultánea a dos dianas diferentes".

"Un tratamiento que está listo para la infusión si el cáncer de un paciente reaparece o no responde a la terapia de primera línea, lo que es una ventaja para ayudar a manejar esta enfermedad tan agresiva con rapidez", abunda.

Miedo a la recaída

La recaída y el miedo a la recaída tienen un impacto significativo en el bienestar psicosocial de los pacientes con linfoma. A menudo se enfrentan a retos relacionados con ser candidatos y tener acceso a otras terapias, ya que existen barreras logísticas para acceder a ellas, lo que hace que muchos continúen con escasas opciones de tratamiento eficaces, indican los expertos. De hecho, algunas de estas terapias requieren procesos de fabricación de más de seis semanas, un retraso que los pacientes con una enfermedad agresiva como el LBDCG no siempre pueden permitirse.

"Contar con una pauta disponible para infusión en cualquier centro, sin requerir una logística especial, facilita el acceso rápido, evitando retrasos en el inicio de su siguiente tratamiento. Algo que reduce el estrés y la incertidumbre. A esto se une que, si le podemos decir a un paciente que va a recibir un tratamiento durante un periodo fijo, con una fecha objetivo de finalización y la posibilidad de permanecer un periodo libre de tratamiento tras su finalización, es una muy buena noticia,”, subraya la doctora Bastos.

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La hematología española ha estado presente en la investigación clínica de esta terapia, con la participación, en los dos estudios pivotales (STARGLO y NP310179), de una docena de hospitales españoles y 39 pacientes, concluye la farmacéutica.