Cómo Baleares gana perfil como mercado del arte... y lo que cuesta

El 6 de junio abre Art Palma Summer, la novena edición, con más de sesenta artistas en veintitrés espacios. Pocas semanas después, del 25 al 28 de junio, llega Can Art Fair Ibiza, su quinta edición. Hauser & Wirth en Menorca ya inauguró su temporada el 25 de abril con Martin Creed. El cierre lo pone Formentera en septiembre, con Alberto García-Alix en la Sala de Cultura.

Pelaires lleva desde 1969 en el carrer de Can Brondo del casco antiguo de Palma. En años de galería, eso es una eternidad. La galería nunca apostó por efectos de evento, y se nota. Miquel Barceló es el ancla histórica – anclado internacionalmente, arraigado localmente, una marca que es ambas cosas a la vez, sin romperse por ello. Emil Adam representa la línea más joven: objetos de vidrio y metal en los que el mar aparece como condición material, no como motivo.

Gallery RED en el carrer de Sant Feliu piensa de otra manera. Arte, interiorismo y estética de marca como un sistema. El público es internacional, el instinto por la visibilidad está afilado. Susy Gómez funciona bien aquí: retratos de ruptura cubista que negocian identidad y género sin necesidad de eslogan. Obras que permanecen en el espacio cuando el ruido social ya se ha ido. La pintura de Laia Ventayols llega como una superficie de pantalla que respira tranquilamente – plana, nítida, lo suficientemente corporal.

Tube Gallery en Santa Catalina funciona más como un club-off-space que como una galería clásica. Fundada en 2023, montajes cambiantes, inauguraciones ruidosas. Jack Burton ha expuesto aquí – figuración de mal humor, lo cual no es un insulto. Santa Catalina era hace diez años un barrio obrero. El metro cuadrado cuesta hoy tanto como en partes de Berlín. Tube no es un síntoma de esta evolución – pero tampoco un antídoto. Cuando la galería añade noches con dj, surge la pregunta de cómo el arte encuentra todavía visibilidad pública en 2026, en un barrio que está perdiendo precisamente su público originario.

Teresa Matas convierte la Serra de Tramuntana en un campo de fuerza, no en un panorama. Sus paisajes están sobresaturados y por eso son más honestos que el motivo de postal. Max Boyla construye con neón y basura una estética post-turística – apta para Instagram, pero con ruido de interferencia. La Gerhardt Braun Gallery cerca de la catedral juega con arte conceptual para un público que también estaría en casa en Colonia o Basilea. Josep Santamaria traduce tradiciones pesqueras en formas cerámicas que no son ni souvenir ni cita.

El contrapeso institucional lo ofrece el Casal Solleric, donde este verano se puede ver a Luis Gordillo – uno de los pintores españoles más influyentes de la posguerra. Kewenig, también en Palma, trae una pretensión decididamente internacional, sin borrar de la discusión el contexto local. El programa balear necesita estos puntos fijos. Si no, queda como una temporada bien curada sin memoria.

Menorca

Menorca fue durante mucho tiempo el primo silencioso en la conversación artística balear. Desde 2021, Hauser & Wirth está en la Illa del Rei, un pequeño islote en el puerto de Mahón, a quince minutos en ferry desde tierra firme. La temporada de este año comenzó el 25 de abril con Martin Creed, ganador del Turner Prize y conocido por llenar los espacios artísticos hasta la mitad con globos. El 7 de junio termina Creed. El 21 de junio abre ‘Directionless’ – una exposición colectiva concebida por Rashid Johnson, comisariada por Cristina Iglesias, hasta el 25 de octubre. En ella: Charles Gaines, Firelei Báez, Georg Baselitz, Mona Hatoum, Julie Mehretu, Yto Barrada, más de veinte nombres. Que precisamente Cristina Iglesias, la escultora española, comisaríe en una isla española, no es una nota al margen. Es un gesto hacia el arraigo local que ningún comunicado de prensa nombraría así.

¿Qué pasa realmente cuando Hauser & Wirth llega a una isla que hasta hace poco era una nota al margen? ¿Quién es desplazado? ¿Qué estructuras locales quedan bajo presión? ¿Qué piensan los pescadores que llevan décadas trabajando en este puerto? O, más concretamente: ¿compran las mismas personas que traducen para Rashid Johnson las fincas que los locales ya no pueden permitirse? La galería espera entre 60.000 y 70.000 visitantes esta temporada. La entrada es gratuita. El billete del ferry, no. Si esto es el comienzo de una escena artística local o su anticipación por un formato internacional – sobre eso el programa guarda silencio.

LÔAC en Alaior es el otro modelo. Sin lógica de evento, sin retórica de temporada – una colección permanente con más de cien obras: Miró, Tàpies, Plensa, Bourgeois, Saura. Todo en un edificio antiguo restaurado que no parece una galería y funciona precisamente por eso. Novedad desde junio de 2026: Lôcalart, una sala de exposiciones para artistas del propio Alaior. El paso del canon internacional a la calle de enfrente. Menorca aporta así la profundidad de campo conceptual que falta al resto del archipiélago.

Ibiza

Can Art Fair Ibiza celebra del 25 al 28 de junio su quinta edición. Comisariada por Sasha Bogojev, treinta galerías internacionales, Fecoev como escenario. El programa OFF ya comienza el 29 de mayo y se extiende hasta finales de junio: Marina Marón, Catalina Julve, Federica Furbelli, Antonio Villanueva ocupan faros, refugios, tramos de costa. Esto no es un programa paralelo. Es el concepto real.

Ibiza es más honesta de lo que parece. La isla no pretende simular profundidad. Sabe lo que es – y construye su verano artístico en torno a ese conocimiento. Susy Gómez está de vuelta. La estética post-turística de Max Boyla encaja mejor aquí que en ningún otro lugar – neón y basura como materiales en un contexto que en sí mismo está hecho de neón y basura, y sin embargo o precisamente por eso funciona. Mallorca estructura, Ibiza prueba. No es una valoración. Es división del trabajo.

Formentera

Formentera es pequeña. La Sala de Cultura es pequeña. Alberto García-Alix no es pequeño. El fotógrafo pertenece a las posiciones españolas más marcadas del presente. Sus imágenes en blanco y negro son directas, corporales, sin escapatoria. Presencia, herida, deterioro, actitud – no son temas, sino estados de agregación.

Sin filtro boho, sino la pregunta de cuánta realidad puede soportar una isla de vacaciones. Formentera vende ligereza. García-Alix no vende nada. La contradicción funciona – y funciona mejor aquí que en otros lugares, porque la isla es lo suficientemente pequeña como para que no se diluya.