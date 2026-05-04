Emoción en la primera jornada de adjudicación de plazas MIR: "Hay mucho nervios, porque han sido muchos meses de esfuerzo"

Emoción y mucho trasiego en el Ministerio de Sanidad, en el madrileño Paseo del Prado, donde este lunes ha arrancado la adjudicación de las plazas MIR 2026. Desde primera hora de la mañana, familiares y amigos se agolpaban en las inmediaciones del edificio para recibir a los futuros residentes que, cerca de las 9.30, comenzaban a salir por la puerta principal. Alegría, trasiego y mucha ilusión en una explanada que poco a poco comenzó a llenarse de pancartas, ramos de flores -y hasta tartas- y donde cada poco resonaban vítores y aplausos. "Hay muchos nervios, porque han sido muchos meses de esfuerzo para llegar hasta aquí", confesaban a EL PERIÓDICO un grupo de jóvenes médicos.

La elección de plazas MIR de 2026, una de las convocatorias de Formación Sanitaria Especializada más polémicas de los últimos años, como recordaban algunos residentes, se iniciaba esta jornada con los 700 primeros números de orden. Se repartirán en dos turnos de 350 personas cada uno por jornada. El primero de ellos arrancó a las 8:45, y el segundo, comenzará a las tres de la tarde. Quedan tres semanas de adjudicación para los médicos porque el proceso finaliza el 27 de mayo. Entonces se terminarán de repartir las 9.276 plazas MIR a las que aspiran 15.084 médicos con número de orden.

Puerta de entrada de los médicos para la adjudicación de plazas / N.S.

La toma de posesión de las plazas está prevista para los días 4 y 5 de junio de 2026, iniciando la formación oficial el 5 de junio. Poco margen de maniobra, confesaban Nerea, Laura, Lucía y Aitor -que aguardaban la salida de un amigo, porque a ellos les toca esperar un poco más para la elección de sus plazas (esta misma semana)- para organizarse y encontrar piso en las ciudades donde están los hospitales en los que han decidido formarse en su especialidad. "Es todo muy justo. Son pocas semanas", admitían agobiados.

Una larga mañana

Este lunes, los jóvenes médicos entraban por el Auditorio Marcelino Camacho, en la calle Lope de Vega, en el lateral derecho del Ministerio, mientras las familias y los amigos, que apuraban los momentos para tomar un café, les esperaban ya en la entrada principal del edificio, cada vez con más ambiente. En una esquina, Alberto López de la Osa, de la Academia AMIR, de las más importantes a nivel nacional para la preparación de las oposiciones, desplegaba con unas compañeras unas camisetas donde se pedía el fin de las guardias 24 ahoras, una iniciativa, explicaba, que partió de los propios aspirantes y que ellos impulsaban.

En AMIR estudió la número 1 del MIR, Elena Bianca Ciobanu Selaru, la primera en salir con su número de orden. Atendió a los medios con amplia sonrisa, trasladando, eso sí, que a partir de ahora, optará por perfil bajo tras el revuelo causado tras conocerse su historia. "Estoy muy bien, muy feliz. Es un día muy especial", confesaba ante las cámaras. Ha elegido Dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona. Sin duda, la especialidad estrella año tras año, la que más sonaba entre quienes salían del Ministerio.

Elena Bianca Ciobanu Selaru, número 1 del MIR / N.S.

La misma que ha elegido Eva, hija de Ana y Manolo, llegados desde Ferrol. Explica Manolo que la médico barajaba "otras variables" como Oftalmología y Cardiología, otras de las especialiades favoritas, pero que optó por la Dermatología para enfocarse en la parte clínica en un hospital de A Coruña. Aprovecha el padre para quejarse del sueldo de los residentes, muy bajo en su opinión. "Vergonzoso", resume el padre.

La elección de Nerea

Muy cerca, Aitor, cuenta que se ha desmarcado de la tendencia predominante -como se ha dicho Dermatología, Cirugía Plástica u Oftalmología, son las que antes agotan sus plazas- y ha elegido Anestesiología. Aprovecha para recordar el esfuerzo que han supuesto estos meses de preparación, con el estrés, recalca, que se ha añadido por la organización de la prueba realizada el pasado 24 de enero. "Ha sido pésima", se queja.

Aitor, Nerea, Laura y Lucía, a las puertas del Ministerio / N.S.

A Nerea Ribera, si tan siquiera ese bajo salario que comentaba el padre de Eva que cobran los residentes, ni los problemas que surgieron con el examen, le frenaba la emoción que sentía esta mañana. Ella tiene el número de orden 2.279. Elige el jueves. Desde el principio, lo tuvo clarísimo: ha optado por Geriatría y, aunque es madrileña, se formará en el Hospital Monte Naranco un centro público situado en Oviedo.

La fragilidad

Pero, ¿y por qué Geriatría?. "Las personas mayores me dan mucha ternura. Hay que cuidarles igual que ellos nos han cuidado durante tantos años y están un poco olvidados en la sociedad. Necesitan un trato especial porque tienen enfermedades diferentes. Hay que cuidar su funcionalidad y, además, la especialidad tiene una parte social muy importante y me interesa mucho", admite Nerea a este diario.

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Además, quiere centrarse en la ortogeriatría, una subespecialidad médica que combina la geriatría y la ortopedia para tratar pacientes mayores con fracturas por fragilidad. "Es lo de las caderas, que es muy importante", concluye la médico.