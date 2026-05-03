OFERTA DÍA DE LA MADRE
Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 3 de mayo de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 3 de mayo de 2026 es: 6, 30, 39, 49 y 50 siendo el número clave el 2.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Primer día de tetris de coches en una playa paradisiaca de Ibiza: «Si ya está así ahora, no nos lo imaginamos en verano»
- A disposición judicial el detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza
- Sorpresa entre los bañistas de la zona de es Canar
- La Aemet advierte de lluvias y descenso de temperaturas en la semana de la feria Ibiza Medieval
- La jueza envía a prisión sin fianza al detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza
- A la venta un ático en Ibiza con unas vistas de 360 grados 'que quitan el aliento
- Una recogida de firmas intenta salvar un chiringuito 'emblemático' de Ibiza: 'Es uno de los pocos restaurantes auténticos que quedan