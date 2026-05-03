Santa Eulària ‘va de maig’ pese a la lluvia

Fue una molestia, un elemento incómodo que puso a prueba la voluntad y las ganas de fiesta de los vecinos de Santa Eulària y de otros municipios de la isla. Pero la lluvia no impidió que, como cada año, una multitud fuera a maig.

La procesión de la Virgen del Rosario desde la Capilla de Lourdes hasta el Puig de Missa, encabezada por la banda musical Esencia, es la que más va a padecer las inclemencias meteorológicas. Minutos antes de las diez de la mañana, cuando está prevista la procesión, una cincuentena de personas se reúne frente a la capilla para iniciar la marcha. Por el momento, el ambiente es aún de optimismo. Está nublado y se observa algún nubarrón feo a lo lejos, pero sigue sin caer ni una gota. «A ver si nos da tiempo a llegar secos», comenta un hombre de la agrupación musical a sus compañeros.

Mientras los músicos terminan de situarse para el comienzo de la marcha y suena el repique de las campanas, algunos apuran su desayuno, con cruasanes, bollería variada y café en mano, de la cafetería situada junto a la capilla. Con prisa, terminan de comer sus dulces mientras la Virgen sale poco a poco de la capilla y la banda comienza a tocar los primeros acordes del himno nacional.

Llegada de la procesión a Puig de Misa / Toni Escobar

Su recorrido comienza en el Carrer Sant Jaume, donde al poco de iniciar la marcha la lluvia hace su aparición. Comienza con un goteo fino, que minutos después se va intensificando. Las partituras de la agrupación musical se empapan rápidamente e impiden a sus miembros leer las notas con claridad. Consiguen, sin embargo, concluir el tema que interpretan en ese momento. Es entonces cuando el tambor se convierte en el principal protagonista de la banda, aumentando la velocidad de sus redobles y también su paso. La procesión retoma el rumbo con un ritmo más rápido del habitual en su subida hacia Puig de Missa, sin detenerse. Un ritmo que, para quienes portan la imagen de la Virgen, es más difícil de seguir.

Empapados y alguno de ellos exhausto, con las mejillas sonrojadas por el esfuerzo, se refugian en el porche del Puig de Missa. Su cara refleja el alivio de, al fin, estar bajo un techo, a refugio. La iglesia está hasta arriba de gente que acude para atender a la misa, oficiada por el obispo Vicent Ribas. «Como llueve haremos un sermón muy largo, para que dé tiempo a que pase el nubarrón y podamos hacer el resto de actividades de estas fiestas», bromea el obispo.

El acto religioso cuenta con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. «Esta fiesta nos conecta con nuestras raíces más ancestrales. Tanto en Ibiza como en Balears somos un pueblo de raíces, de identidad y patrimonio. Pero cuando vemos también a toda esta juventud, como la que hay en esta colla de Es Broll, te das cuenta de que estas raíces nos conectan con nuestro presente y futuro», añade Prohens. «Es una de las fiestas más arraigadas no solo de Ibiza, sino también de Balears», sentencia la presidenta.

Marga Prohens en las 'Festes de maig' de Santa Eulària / Toni Escobar

También acuden a la liturgia otras autoridades políticas como el vicepresidente del Govern, Antoni Costa; el presidente del Consell Insular, Vicent Marí; la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, concejales de los municipios de toda la isla, diputados autonómicos y nacionales, senadores y representantes de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil.

«Esta fiesta es una celebración que nos da memoria e identidad como pueblo», destaca Ribas en su sermón, y recuerda la historia de s’Esglèsia Vella, un templo que, según la leyenda, se destruyó al desprenderse la roca del acantilado en el que estaba situado. Sus feligreses, que habían salido previamente de la iglesia, lograron salvarse. El suceso, de acuerdo con tal leyenda, ocurrió un primer domingo de mayo y, desde entonces, en Santa Eulària es fiesta en esta fecha.

Al concluir la misa, la previsión del obispo parece haberse cumplido. La lluvia amaina y permite que la colla Es Broll pueda realizar su exhibición de ball pagès en el Puig de Missa.

Ballada de la colla Es Broll / Toni Escobar

Coches y motos clásicas

Mientras, en el pueblo, centenares de personas se congregan a lo ancho y largo del Carrer de Sant Jaume para presenciar la muestra de motos y coches clásicos. Muchas de estas motos cuentan con sidecars, en los que unos felices niños saludan con ilusión a la gente durante el recorrido. Tras varias vueltas por la calle, llega el turno de los coches.

El rugido del motor de los Mustang llama la atención de la gente. «Qué pasada», se escucha decir a un hombre entre la multitud. Entre los coches que circulan por la calle durante la muestra, haciendo sonar su claxon muchos de ellos, hay modelos clásicos como el Volkswagen Golf, el Ford Fiesta, el Mercedes Pagoda o un Rolls-Royce Phantom.

También recorre las calles de Santa Eulària la música de la Banda Municipal y la muestra de podencos ibicencos de la Associació de Criadors de Ca Eivissenc de Ibiza y Formentera, que acuden a las Festes de Maig con una veintena de canes, dos de ellos cachorros de apenas unos meses que despiertan ternura entre muchos de los asistentes.

Desfile de coches clásicos / Toni Escobar

Simultáneamente, en el escenario de la plaza del Ayuntamiento, la agrupación musical AMC Timbayba de Lanzarote se despide de su estancia en Ibiza y de su participación en las Festes de Maig de Santa Eulària con un último espectáculo. Un corro de personas, vecinos y turistas, aplauden entusiasmados a los bailarines de la agrupación, mientas desde el escenario sus compañeros cantan y tocan instrumentos como guitarras y bandurrias. «Nos ha encantado visitar esta isla y participar en estas fiestas. Espero que hayáis disfrutado de nuestra música tanto como nosotros de nuestros días por aquí», asegura dirigiéndose al público una de las integrantes de la agrupación.

Tras su actuación, es de nuevo el turno de la colla de ball pagès Es Broll, que llega justo a tiempo desde el Puig de Missa para su segunda exhibición del día.