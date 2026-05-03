Mario Arlati, pintor, escultor y proyectista de grandes obras: «En Ibiza se puede oler el color de la naturaleza cuando pintas o ves un cuadro»

Mario Arlati (Milán, 1947) es un renombrado pintor italiano afincado en Ibiza desde hace años que ha encontrado en la isla su sitio en el mundo. Es un gran conocedor de la pintura figurativa y abstracta del siglo y comparte ideas, y hasta galerista, con Fernando Botero, Manolo Valdés, Igor Mirotai y otros grandes artistas de fama mundial. Su gran obra cuelga en museos, corporaciones internacionales, bancos, hoteles, casas de destacados personajes y en el edificio de las Naciones Unidas, en Nueva York. Ha sido amigo del gran actor Vittorio Gassman, de Maurizio Gucci y de actrices italianas. Pintó la fachada de un complejo de edificios modernos en Moscú antes del conflicto bélico con Ucrania, fue nombrado ‘Cavaliere de la Orden de San Marino’ y premiado por la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera recientemente.

¿Qué es el arte para usted?

Es todo: llorar, reír, gozar, alimentarte y disfrutar de todas las cosas bellas. Es un cóctel de emociones y pensamientos. Es como una gran copa con cientos de sabores o un irish coffee que tiene café con sabor a pintura figurativa, el placer del alcohol y arriba de todo disfrutas del dulzor inconfundible de la nata. Es el pasado, el presente y el futuro que está en la nada.

El artista milanés residente en Eivissa ante sus cuadros pintados en su taller de ses Salines. | JUAN SUÁREZ

¿Cómo ve el momento del arte actual en lo creativo, innovador y económico?

La creatividad en el arte se sustenta de nuevas ideas y es muy larga en el tiempo. Comienza en las cuevas de Altamira y llegará a la Luna o Marte un día de estos con las nuevas tecnologías que ya están cambiando todo el sistema. La innovación es como anillos de una galaxia que se juntan con la necesidad que tiene el artista de crear una emoción a través de su arte para darle al público que lo mira una sensación que pueda interpretar por sí mismo. Este ha sido el juego del arte desde el comienzo del siglo a través del estilo figurativo, el Renacimiento y demás formas de expresión artística. El artista pinta la realidad del tiempo en el que vive.

¿El dinero se ha vuelto parte fundamental del juego del arte?

Todo el mundo utiliza el arte, ya sea pequeño o grande, desde el momento en que cambia su casa, un banco o una fábrica porque el arte significa poder: ‘Yo lo tengo y tú no’. Si tienes un cuadro importante en tu empresa, significa que va bien y si, por el contrario, es en tu casa, esta se convierte en un hogar importante. Este es arte que no tiene que ver con la envidia, sino con la forma de saber elegir con la cabeza, el gusto y la sintonía de vivir junto a una emoción.

¿La tecnología y la Inteligencia Artificial alterarán los estilos y parámetros del arte y al propio artista?

Completamente, porque un joven que está delante de un ordenador dibujando o pintando está creando arte y debe considerarse como un artista contemporáneo. Fernando Escribano fue el artífice de la unión de la poesía con el pop art de los años 50. Cada uno sustrae ideas o estilos de otro y de ahí surge algo nuevo que puede ser la bomba, como lo conseguido por Andy Warhol, Bill Viola, Keith Haring, etcétera. Ellos han marcado una línea clara de lo que es el pensamiento artístico de una era. La tecnología es la reina de todo este pensamiento. No hay que asustarse, ya que la tecnología que nosotros usamos a diario llega con gran retraso con respecto a la tecnología militar o científica, por ejemplo. ¿Quién sabía de drones hace solo un par de años? Ha buscado últimamente nuevas formas de estructuras, como banderas o coches, para mostrar su arte con trapos, camisetas viejas y otros materiales mundanos.

Jirafas para una obra benéfica de Andrea Bocelli. | / MARIO ARLATI

¿Esto es necesidad del propio artista, una innovación, o se lo pide el cuerpo?

Me lo pide la curiosidad de entrar en un mundo que intuyo pero en el que quiero ahondar más para saber cómo moverme en el futuro, en el sentido y la visión creativa. La forma en la que reinterpreta Manolo Valdés ‘Las Meninas’, de Velázquez, es un buen ejemplo de esta fusión. Conocí bien a Valdés porque trabajamos para la galería Contini de Venecia, junto a otros artistas como Igor Mitorai, escultor y pintor polaco que murió hace diez años y que expresaba la belleza estética de los labios, la boca y la cara como la mitología griega. O Fernando Botero plasmando cuerpos gordos y deformados en obras trascendentales como el ‘Cristo Gordo’ o una ‘María’ diferente. Desde Altamira, los artistas abren con la llave en la cabeza la puerta que les conduce al pasado, presente y futuro.

¿Cómo se le ocurrió hacer strappis con trapos, camisetas y telas viejas hasta formar una obra con volumen, color armonioso y potente…? E incluso una bandera.

Este tipo de ideas importantes se me ocurren cuando trabajo en mi taller de ses Salines de Ibiza. La isla es un manantial importantísimo en mi vida artística porque la naturaleza te ofrece todos los colores de la tierra, el cielo y el mar Mediterráneo, que son vitales para una lectura plástica del arte que te emociona y que a veces te pide hasta el olor. En Ibiza, puedes oler el color de la naturaleza.

Lienzo pintado con niños para las Naciones Unidas. / M.M.

Ha pintado jirafas, un coche y un mural de trapos ¿Cómo ocurrió?

El coche es una idea que han hecho muchos artistas como Keith Haring o Lacapelle, es arte en movimiento. Pensé que si un cuadro me gusta colgado en una pared, ¿por qué no ponerlo en movimiento usando un Bentley en Londres o un C3 en Ibiza de un amigo cuando la carrocería es como un muro? En Italia últimamente lo hice para un importante proyecto benéfico del cantante Andrea Bocelli junto a unas jirafas pintadas con iluminación en la cabeza para obtener fondos y curar niños. Dedico tres meses de mi vida a pintar para personas que necesitan atención y dinero. Ha hecho un gran cuadro en colaboración con niños con discapacidades en Milán para Unicef que ha recorrido el mundo.

Lo he hecho con Apneef [Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y Formentera] en Ibiza, en San Marino y con la Unicef en un proyecto para niños con otras capacidades que se ha mostrado por todo el mundo.

Y el cuadro de gran formato pintado conjuntamente con estos niños se queda en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Son nuestros hermanos con un pensamiento real infantil en un cuerpo grande.

Colabora con Contini en Venecia, un galerista famoso que representa a otros artistas como Botero, Valdés, Mitorai... ¿Cómo es trabajar con un personaje de ese nivel y poder?

Es importante trabajar con un galerista famoso que sabe aconsejar a los coleccionistas una obra de calidad y conocer cómo será el futuro del dinero que gasta hoy. Cuando el arte entra en una casa, eleva su valor y como dice el dicho: hay una generación que compra una obra, la segunda generación familiar la admira y la tercera la vende si tiene necesidad. Y en caso contrario, permanecerá durante siglos colgada en una casa y ganando valor.

Un Toyota customizado. / M.M.

Hábleme de sus coetáneos y amigos pintores como Botero, Valdés, Mitorai y demás.

Son grandes personajes, artistas mundiales que tienen una visión planetaria del diálogo que muestran a través de sus pinturas, como Julio Lavaz, que vive en Miami. O Botero, que transformó los personajes y las cosas cotidianas como una sandía o una naranja y ahora le imitan pintores actuales como Pedro Pedro, que expuso en La Nave recientemente.

¿Le han influenciado en algo?

He conocido a Manolo Valdés cuando estaba con Eduardo Arroyo y Solbes, que eran las figuras del pop art español cuando circulaba el nuevo realismo en Francia y el pop art americano de Andy Warhol. Eran la contestación pictórica al estilo americano imperante en la época, ya que los americanos han sabido posicionarse mejor que los europeos tras el renacimiento con una pintura más informal y rompedora. Hay también artistas coreanos que son grandes innovadores como Park Eun Sun, que es un maestro componiendo con piedras. Me gusta colocar la historia del arte en la temporalidad en la que una persona vive.

Diploma de Cavaliere de la Orden de Santa Ágata de la República de San Marino. / D.A.

¿Qué le inspira?

No creo en el artista perfecto que sabe mucho. Mi gran amigo Vittorio Gassman decía: «La vida es una farsa, lo importante es no transformar la farsa en tragedia». Esta tragedia es algo que a veces entra en mi pensamiento, pero la rechazo.

Es un enamorado de Ibiza, donde vive gran parte del año. ¿Qué ha encontrado en esta isla?

Ibiza lo es todo para mí. Tiene muchos encantos en poco espacio. Vivo en el Parque Natural de ses Salines y me parece maravilloso ver cada mañana un pájaro, una lagartija o un conejo salvaje; o el ambiente singular del norte de la isla. La cultura y el manantial de fantasía que da Ibiza no se encuentra en ninguna otra parte, por eso es mi sitio en el mundo. Es curioso que en todos mis viajes la gente me hable de Ibiza. Recientemente estuve en Uruguay con el gran escultor Pablo Atchurgarry, fuimos a comer a una playa recóndita llamada Playa José Ignacio, en el Océano Atlántico, y el dueño del restaurante me habló de la isla.

¿Cómo llegó a Ibiza?

Vine con el arquitecto Francisco Soro para dibujar una silla, él hizo casas en Roca Llisa para gente importante y trabajó con Fernando Cavestany, Paco Laguardia, Joaquín Beltrán y otros que transformaron Roca Llisa en una urbanización elegante y moderna .

¿Hay que cuidar más la isla?

Es un lugar universal que hay que cuidar. Ángela Molina y Lio Malca, en la ultima gala de entrega de los Premios La Llave de Ibiza, llamaron la atención sobre el cuidado que debemos mantener y prestar para no degradarla. Fueron dos discursos interesantes y reales. Ibiza tiene un sufrimiento estético notable porque se han hecho cosas evitables fácilmente. Hay que limitar la pérdida de agua, el número insoportable de coches y la masificación de todo.

Entre sus proyectos inmediatos figura crear una fundación para el cuidado y mantenimiento de su obra. ¿Por qué?

He hecho una fundación para que mis familiares y sucesores no se peleen cuando me vaya a la Luna. Estoy completando un catálogo de toda mi obra porque de vez en cuando me encuentro cuadros que no recuerdo haber pintado. No tengo un contacto físico con la obra y a veces me sorprende encontrar cosas en mi nave o almacén de Milán y me sorprende que sean mías.

¿Con qué sueña ahora mismo?

Estoy pasando la ITV de los 78 años, me han hecho ‘Cavaliere de la Orden de Santa Ágata de la República de San Marino’ y recientemente la Cámara de Comercio de Ibiza me ha premiado por mi contribución y viajo mucho. Estoy muy orgulloso de lo que hago a mi edad, ya que ante todo es para mí, y si le gusta a la gente, estoy encantado y son bienvenidos a mi mundo.