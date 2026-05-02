La música de la «parranda canaria» se cuela en las calles de Santa Eulària

Lanzarote se ha convertido este sábado en la improvisada protagonista de la jornada de las fiestas de Santa Eulària (previa al día grande), en una tarde gris en la que la lluvia, fina e intermitente, desanimó a muchos de los vecinos a pasear por las calles del pueblo.

Mercadillo en el Passeig d s’Alamera.

Acomodados en una de las terrazas de un bar, la Agrupación Musicocultural Timbaya anima el ambiente con sus guitarras, bailes y canciones. Interpretan temas folclóricos canarios y entre uno y otro intercalan alguna reconocida canción de pop rock como ‘Soldadito marinero’, de Fito y Fitipandi, y otras de Joaquín Sabina o La quinta estación. «Lo que estamos tocando ahora no es música canaria, pero sí es algo muy canario el contexto. Es una parranda con un grupo de amigos simplemente con una guitarra», explica Samuel, uno de los integrantes de Timbaya. Es la primera vez que el grupo visita Santa Eulària y actúa en sus fiestas. «Hicimos un intercambio con la agrupación Es Broll. Ellos actuaron en nuestras fiestas patronales y ahora nosotros actuamos en las suyas», añade Samuel. «Ayer [por el viernes] actuamos bajo la lluvia, tuvimos que parar en mitad de la actuación. Y mañana [por el domingo] volveremos a bailar», añade Elisa, otra de las mujeres integrantes de la agrupación.

Muestra de coches en Santa Eulària.

El jolgorio de Timbaya llama la atención de los transúntes que se animan a pasear por las calles. Cerca, a las 16.30 horas abre el Teatro España para inaugurar la tradicional exposición de flores y plantas, que este año cuenta con 107 ejemplares presentados en competición. «¡Qué bonitas!», exclama un niño, de los primeros en entrar a ver la muestra en la sala de un teatro que, durante este fin de semana, huele a floristería. «Valoramos que sean plantas y flores cultivadas por la propia gente del pueblo, del municipio o incluso de fuera», explica Pilar Escandell, del CEIP Can Marines, una de las entidades encargadas de la organización. «Contamos con diferentes categorías: plantas verdes, plantas con flor, ramos, centros, ramos de rosas, plantas bulbosas y cactus», añade Escandell.

El jurado, compuesto por diferentes profesionales del sector como floristas y personal de viveros, seleccionará a los tres ganadores de cada categoría, así como las menciones de honor, que se entregarán este domingo.

Un grupo de seis chicos en bici giran hacia la calle de Isidor Macabich. «Vamos a ver los coches», grita uno de ellos a uno de sus amigos, que se ha saltado el giro. En total son 14 motos y 11 coches expuestos, de los cuales tres son todoterrenos y el resto, de rallies. Mientras, en el Passeig de s’Alamera, el ambiente se va animando y vecinos y turistas difrutan del mercadillo, que cuenta con puestos de gastronomía, artesanía, food trucks y una pequeña muestra náutica.