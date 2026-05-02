‘Festes de Maig’
La música de la «parranda canaria» se cuela en las calles de Santa Eulària
La lluvia empaña la celebración de la jornada del sábado de las Festes de Maig de Santa Eulària, que inaugura su exhibición y concurso de plantas y flores y cuenta con una muestra de motos y coches antiguos, y con un mercadillo.
Lanzarote se ha convertido este sábado en la improvisada protagonista de la jornada de las fiestas de Santa Eulària (previa al día grande), en una tarde gris en la que la lluvia, fina e intermitente, desanimó a muchos de los vecinos a pasear por las calles del pueblo.
Acomodados en una de las terrazas de un bar, la Agrupación Musicocultural Timbaya anima el ambiente con sus guitarras, bailes y canciones. Interpretan temas folclóricos canarios y entre uno y otro intercalan alguna reconocida canción de pop rock como ‘Soldadito marinero’, de Fito y Fitipandi, y otras de Joaquín Sabina o La quinta estación. «Lo que estamos tocando ahora no es música canaria, pero sí es algo muy canario el contexto. Es una parranda con un grupo de amigos simplemente con una guitarra», explica Samuel, uno de los integrantes de Timbaya. Es la primera vez que el grupo visita Santa Eulària y actúa en sus fiestas. «Hicimos un intercambio con la agrupación Es Broll. Ellos actuaron en nuestras fiestas patronales y ahora nosotros actuamos en las suyas», añade Samuel. «Ayer [por el viernes] actuamos bajo la lluvia, tuvimos que parar en mitad de la actuación. Y mañana [por el domingo] volveremos a bailar», añade Elisa, otra de las mujeres integrantes de la agrupación.
El jolgorio de Timbaya llama la atención de los transúntes que se animan a pasear por las calles. Cerca, a las 16.30 horas abre el Teatro España para inaugurar la tradicional exposición de flores y plantas, que este año cuenta con 107 ejemplares presentados en competición. «¡Qué bonitas!», exclama un niño, de los primeros en entrar a ver la muestra en la sala de un teatro que, durante este fin de semana, huele a floristería. «Valoramos que sean plantas y flores cultivadas por la propia gente del pueblo, del municipio o incluso de fuera», explica Pilar Escandell, del CEIP Can Marines, una de las entidades encargadas de la organización. «Contamos con diferentes categorías: plantas verdes, plantas con flor, ramos, centros, ramos de rosas, plantas bulbosas y cactus», añade Escandell.
El jurado, compuesto por diferentes profesionales del sector como floristas y personal de viveros, seleccionará a los tres ganadores de cada categoría, así como las menciones de honor, que se entregarán este domingo.
Un grupo de seis chicos en bici giran hacia la calle de Isidor Macabich. «Vamos a ver los coches», grita uno de ellos a uno de sus amigos, que se ha saltado el giro. En total son 14 motos y 11 coches expuestos, de los cuales tres son todoterrenos y el resto, de rallies. Mientras, en el Passeig de s’Alamera, el ambiente se va animando y vecinos y turistas difrutan del mercadillo, que cuenta con puestos de gastronomía, artesanía, food trucks y una pequeña muestra náutica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece a los 56 años Josefa Ferrer Juan, Pepi, dueña de las jugueterías Al·lots de Ibiza
- Las incógnitas del apuñalamiento en Platja d’en Bossa: continúa la búsqueda de la Guardia Civil en Ibiza
- Francesco Sessa, el italiano asesinado en Platja d’en Bossa que trabajaba como pizzero en Ibiza
- Santa Eulària declara la construcción de viviendas de precio limitado en Puig d'en Valls de especial interés: 'Ya no hay quien viva en este municipio
- Sorpresa entre los bañistas de la zona de es Canar
- La Aemet alerta de tormentas en Ibiza y Formentera a partir del domingo del puente de mayo
- Espectacular y peligrosa persecución de una patera en Ibiza: los dos patrones acaban en la cárcel tras poner en riesgo la vida de siete menores
- Llama la atención: La muerte por apuñalamiento en plena calle de Ibiza de un italiano