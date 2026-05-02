Muere a los 89 años José María Cruz Novillo, el diseñador de los logos más emblemáticos de España

El diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más emblemáticos del país, ha muerto a los 89 años de edad, según ha avanzado 'Gráffica'. Se encargo de cambiar el aspecto de las entidades españolas tras la dictadura franquista y es el creador de la imagen corporativa de empresas como Correos, Repsol, Endesa o Renfe. Se le conoce como "el hombre que diseñó España", título del documental que ilustra la evolución estética del territorio a lo largo de su reconocida carrera profesional.

También le pertenecen el logo del puño y la rosa del PSOE, el de la la Policía Nacional, los billetes del Banco de España, la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid y el de medios de comunicación como El Mundo, COPE, Diario 16 o El Economista. Es una de las indudables personalidades del diseño gráfico en el país y lo avalan todos los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria: Premio Nacional de Diseño en 1997, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Cartero Honorario de Correos en 2019 y Laus de Honor en 2023.

El reconocimiento de Cartero Honorario de Correos le permite ser uno de las únicas personas que no paga el correo postal. Consideran que por personalidades como Cruz Novillo han logrado el reconocimiento de la empresa. Correos acudió a él para cambiar la marca tras 19 años, cuando quiso apostar por la "simplicidad, sostenibilidad y modernidad" para abordar los nuevos tiempos de la compañía. Cruz Novillo hizo una renovación a todos los niveles con un diseño con reducción de tinta y vinilado eliminando elementos decorativos y sustituyendo embalajes por cartón 100% reciclado.

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Más allá de su relevancia como diseñador gráfico, siempre se definió a si mismo como un artista. "Soy dibujante, siempre lo he sido", explicó en una entrevista en 'Gráffica'. De hecho, inició su carrera como pintor y escultor, condición que también le ha catapultado en su profesión.