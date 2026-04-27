Discoteca en Ibiza: la isla enciende la temporada electrónica

Ibiza ha vivido este fin de semana uno de los grandes arranques simbólicos de la temporada con las ‘opening parties’ de Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS], tres citas consecutivas impulsadas por The Night League que han vuelto a situar a la isla en el centro de la escena electrónica internacional. A ellas se han unido además las aperturas de Pachá el viernes y de DC10 este lunes.

Ibiza enciende la temporada electrónica

Hï Ibiza abrió la programación el sábado con un cartel de gran formato repartido por sus distintas salas. The Martinez Brothers, Joseph Capriati, Indira Paganotto, Patrick Mason, East End Dubs, Ewan McVicar, Skepta y VTSS, entre otros, protagonizaron una noche concebida como un maratón musical.

El domingo fue el turno de Ushuaïa Ibiza, que celebró por primera vez su ‘opening party’ en domingo. Francis Mercier, Hugel, Mëstiza, MoBlack, Kaz James y Pauza pusieron sonido a una jornada al aire libre, con el sello festivalero y espectacular que caracteriza al club de Platja d’en Bossa. Miles de personas bailaron frente a uno de los escenarios más reconocibles de la isla.

También ayer, UNVRS tomó el relevo con una apertura marcada por la tecnología inmersiva y un cartel de peso internacional encabezado por Black Coffee, CamelPhat, Carl Cox, Miss Monique, Deer Jade y Paco Osuna. El espacio volvió a reivindicar su apuesta por una experiencia que combina arquitectura, sonido e impacto visual.