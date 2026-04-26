Santa Eulària ha celebrado este sábado el Día del Libro con una animada jornada en el Passeig de s’Alamera, que se ha convertido en punto de encuentro para amantes de la lectura, la creatividad y la tradición. La feria ha contado con una treintena de expositores, incluyendo librerías, editoriales, autores, artesanos y asociaciones.

Libros y música por Sant Jordi en el paseo de Santa Eulària | FOTOS DE TONI ESCOBAR

A lo largo de la jornada se han sucedido las firmas de libros, en las que han participado numerosos escritores locales, repartidos en diferentes franjas horarias Además, los talleres infantiles han tenido un papel destacado, con actividades pensadas especialmente para el público familiar.

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Libros y música por Sant Jordi en el paseo de Santa Eulària |

Uno de los momentos centrales ha sido la entrega de premios del XXI Concurso de Ilustración de Puntos de Libro, que ha registrado una alta participación con 668 trabajos. Tras el acto, el público ha disfrutado del espectáculo ‘La magia de las palabras’, mientras que por la tarde el ‘Concert Petit’ de Anakrònica ha ofrecido una propuesta musical para todas las edades. La música ha tenido también protagonismo al mediodía en la plaza de España, donde se ha celebrado un concierto de bandas juveniles con la participación de la Banda Jove de Santanyí y la Banda Juvenil de Santa Eulària.