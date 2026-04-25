Tres alumnas de Ibiza logran el segundo premio nacional de ODS

Tres alumnas de Ibiza han sido reconocidas con el segundo premio en el Concurso de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), organizado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

La entrega de premios se llevó a cabo este jueves durante la clausura de la 8ª Edición de ‘Ciencia y Tecnología en femenino’ de APTE, en la que participa la Fundación Bit desde 2021, según ha informado la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

El evento, que se celebró en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche (PCUMH), contó con la participación de todos los alumnos finalistas y de los representantes institucionales, responsables del programa y destacadas profesionales del ámbito empresarial, investigador y emprendedor.

El delegado territorial del CentreBit Ibiza, Daniel Juan, junto con la docente María Patricia Vivanco Mesa, acompañaron a las alumnas de 4º de ESO del Colegio Santíssima Trinitat Ariadna Alcalde, Cloe Ricart y Soraya Bianca a la gala de entrega de premios donde recibieron el galardón gracias a su propuesta ‘Medtri.IA’, un dispositivo electrónico para recibir ayuda médica.

Las estudiantes presentaron su propuesta mediante un vídeo de tres minutos elaborado durante la jornada, llevada a cabo simultáneamente en el ParcBit de Palma, CentreBit Ibiza y CentreBit Menorca el pasado 12 de noviembre y en el que participaron más de 250 alumnos.

El primer premio fue para el Colegio Santo Ángel de Ourense por su iniciativa ‘AWY’, presentada de la mano del Parque Tecnolóxico de Galicia-Tecnópole. El tercer premio fue para el IES Vicente Verdú, por su iniciativa ‘Reto: ¿quieres vivir más y vivir mejor?’, de la mano del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Dentro del proyecto ‘Ciencia y Tecnología en Femenino’, una iniciativa de APTE en la que participan 17 parques científicos y tecnológicos, se han celebrado un total de 34 jornadas en las que han participado más de 3.000 estudiantes de Secundaria de 53 centros educativos de toda España.

Aunque esta edición es la primera en la que ha participado el CentreBit Ibiza, la Fundación Bit lleva participando con el ParcBit y CentreBit Menorca desde 2021.

Charlas de mujeres referentes

Las jornadas incluyen charlas de mujeres referentes en ciencia y tecnología, talleres prácticos, exposiciones y también este Concurso ODS, a través del que el alumnado propone, mediante un vídeo de tres minutos, soluciones a los retos ODS.

En Balears, y a través de la Fundación Bit, más de 1.150 alumnos han participado desde 2021 en las jornadas organizadas en el marco de este proyecto, que supone un «gran impacto» tanto en el archipiélago, como en todo el estado.

Asimismo, las encuestas realizadas al alumnado participante desprenden que el 36% de las chicas encuestadas se decantan por una profesión relacionada con las ramas STEAM, pero sólo un 7% lo hace por profesiones puramente tecnológicas.

Por otro lado, un 6% de las chicas manifiestan cambiar de opinión y querer dedicarse a una profesión relacionada con disciplinas STEAM tras participar en el programa.

Si se suma este porcentaje al cambio de opinión que se han producido en ediciones anteriores, un 8% de las más de 12.000 chicas participantes han cambiado de parecer y se han decantado por una disciplina Steam gracias a las más de 300 jornadas celebradas que comenzaron en 2018 con la colaboración de una veintena de parques científicos y tecnológicos miembros de APTE.

Noticias relacionadas

Además de presentarse los diferentes datos de participación y las encuestas realizadas a las participantes del proyecto, el acto de clausura contó también con un debate moderado por la directora gerente de APTE, Soledad Díaz, en el que se conversó sobre liderazgo femenino y el fomento de vocaciones STEAM en edades tempranas.