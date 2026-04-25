IMS Dalt Vila celebró ayer una nueva edición en el recinto amurallado de Dalt Vila, con un cartel que combinó nombres emergentes y figuras consolidadas de la música electrónica. La cita volvió a ejercer como uno de los arranques simbólicos de la temporada de verano en Ibiza.

IMS Dalt Vila abre la temporada electrónica tras su congreso anual | FOTOS DE TONI ESCOBAR

El evento puso el broche a la 17ª edición de International Music Summit Ibiza. En el escenario de Dalt Vila, con vistas a la Catedral y al Mediterráneo, destacaron las actuaciones de Faithless Sound System, Jazzy, Ahmed Spins, Ankhoï, Delilah, Eliza Rose y Olive F.

La programación incluyó también la presencia de Elliot Schooling y Liam Palmer, impulsores de Appetite, además de Indo Warehouse, Locky, L.P. Rhythm y Mayssa. El cierre llegó con el regreso a los platos de Pete Tong, cofundador de IMS Ibiza y una de las figuras más influyentes de la música electrónica.