Música
IMS Dalt Vila abre la temporada electrónica tras su congreso anual
La cita volvió a ejercer como uno de los arranques simbólicos de la temporada de verano en la isla
IMS Dalt Vila celebró ayer una nueva edición en el recinto amurallado de Dalt Vila, con un cartel que combinó nombres emergentes y figuras consolidadas de la música electrónica. La cita volvió a ejercer como uno de los arranques simbólicos de la temporada de verano en Ibiza.
El evento puso el broche a la 17ª edición de International Music Summit Ibiza. En el escenario de Dalt Vila, con vistas a la Catedral y al Mediterráneo, destacaron las actuaciones de Faithless Sound System, Jazzy, Ahmed Spins, Ankhoï, Delilah, Eliza Rose y Olive F.
La programación incluyó también la presencia de Elliot Schooling y Liam Palmer, impulsores de Appetite, además de Indo Warehouse, Locky, L.P. Rhythm y Mayssa. El cierre llegó con el regreso a los platos de Pete Tong, cofundador de IMS Ibiza y una de las figuras más influyentes de la música electrónica.
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