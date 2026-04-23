Una inyección de inmunoterapia local consigue frenar lesiones orales precancerosas y evitar la cirugía

La inyección de nivolumab -un tipo de inmunoterapia comercializado bajo el nombre de 'Opdivo' diseñada para tratar diversos tipos de cáncer-, aplicada directamente en lesiones bucales potencialmente malignas provoca una reducción del tamaño de las lesiones y ha permitido a algunos pacientes evitar la cirugía. Son resultados de un ensayo clínico de fase I que han sido presentados en la Reunión Anual de 2026 de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer (AACR, por sus siglas en inglés), celebrada en abril en San Diego (Estados Unidos). Un prometedor avance que da a conocer este jueves el Consejo General de Dentistas.

Aproximadamente, el 5% de la población general presenta lesiones precancerosas en la boca que pueden conllevar un riesgo de entre el 1% y el 36% de progresión a cáncer oral, dependiendo del grado de anomalía de las células de la lesión. Como no existen biomarcadores fiables para predecir el riesgo de progresión, muchos pacientes suelen someterse a una resección quirúrgica de sus lesiones, pero este procedimiento se asocia a una elevada morbilidad, explica el Consejo.

Cuatro ciclos

Ahora, apunta la entidad, se dispone de un tratamiento esperanzador para pacientes con lesiones bucales potencialmente malignas. El doctor Moran Amit, cirujano y profesor adjunto del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas, ha explicado que en el ensayo clínico se incluyeron 29 pacientes con, al menos, una lesión oral potencialmente maligna no tratada. Estos pacientes recibieron 10 mg o 20 mg de nivolumab inyectados directamente en una de sus lesiones orales cada tres semanas durante un total de cuatro ciclos.

Catorce meses después de la primera inyección, el 85% de los pacientes había experimentado una disminución del tamaño de la lesión. De media, el área de la lesión se redujo un 60%, y 19 pacientes experimentaron reducciones superiores al 50%. Además, no se produjeron toxicidades limitantes de la dosis con el tratamiento, pues los acontecimientos adversos más frecuentes fueron fatiga, diarrea y erupción cutánea.

"Es importante destacar que los resultados reportados por los pacientes mostraron una calidad de vida mucho mayor en lo que respecta a síntomas relacionados con la cabeza y el cuello, como la deglución, el dolor bucal, la comunicación y el gusto", señala el Consejo General de Dentistas.

Resultados preliminares

Aunque se trata de resultados preliminares y serán necesarios estudios adicionales para confirmar su eficacia a largo plazo, la administración local de inmunoterapia en las lesiones bucales potencialmente malignas "representa una prometedora línea de futuro en el tratamiento de esta patología y un ejemplo del progreso continuo en la investigación biomédica", resalta el Consejo General.

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El Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española han impulsado seis campañas de cáncer oral en los últimos años y subrayan la importancia de "seguir promoviendo la prevención, el diagnóstico precoz y la investigación. Este tipo de avances refuerza la necesidad de continuar trabajando en nuevas estrategias terapéuticas que mejoren el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes".