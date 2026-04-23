Misa, cante y romería para la Virgen de la Cabeza en el Pilar de la Mola, Formentera

La Asociación Cultural Andaluza de Formentera invita a todos los vecinos de la pitiusa del sur a participar en su tradicional Romería Virgen de la Cabeza que se celebra este fin de semana.

La programación de esta festividad, que se repite desde hace 30 años en Formentera, comenzará el sábado 25 de abril, a las 21.30 horas, con el pregón y una gran verbena popular con música en vivo hasta la madrugada en el aparcamiento de Ca na Baixera, en El Pilar de la Mola.

La velada contará con las actuaciones en primer lugar de Adelfa 5, que pondrá el toque tradicional a la celebración con sus sevillanas, rumbas y pasodobles. Este grupo participa en la romería de Formentera casi desde sus orígenes y no faltan a su cita ningún año.

Seguidamente, subirá al escenario Sant’Allegria Groove DJ’s, un dúo de Formentera que animará la fiesta hasta que las fuerzas aguanten. El presidente de la Asociación Cultural Andaluza, Manolo Valverde, explica que habrá instalada una barra de bebidas y que también se podrá comprar comida sencilla para aguantar tantas horas de baile.

Misa y romería

La jornada principal, de carácter más religioso, se celebrará el domingo 26 de abril. A las 11.45 horas está prevista la salida desde el parking de Ca na Baixera hasta la iglesia del Pilar de la comitiva formada por miembros de la asociación que irán a recoger a la virgen.

A las 12 horas tendrá lugar la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en la iglesia del Pilar y, a continuación, se celebrará la romería de la Santísima Virgen de la Cabeza, una procesión amenizada por música y cantos que trasladará la imagen de la virgen desde el pequeño templo hasta el aparcamiento de Ca na Baixera.

Seguidamente, se oficiará una solemne misa romera en honor a la Virgen de la Cabeza, cantada por los componentes de Adelfa 5.

Tras la misa, los miembros de la asociación ofrecerán un aperitivo gratuito a base de jamón y otros embutidos a todos los presentes. También habrá una barra con bebidas y comida a la venta, aunque desde la asociación se anima a los participantes a traer sus propios bocadillos y bebidas. Colocarán una carpa con mesas y sillas para poder comer cómodamente junto a familiares y amigos.

Para los más pequeños se instalarán castillos hinchables en el mismo aparcamiento, junto a la carpa, que serán gratuitos y están recomendados para niños y niñas de entre 2 y 12 años.

Y, por supuesto, no faltará el cante y el baile durante toda la jornada. La programación concluirá sobre las 18 horas con el camino de vuelta de la virgen a la iglesia del Pilar.

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Tradición y devoción

La romería de la Virgen de la Cabeza tiene sus raíces en la aparición de una imagen de la Virgen en el Cerro del Cabezo, Andújar, Jaén, en la noche del 11 al 12 de agosto de 1227. La tradición cuenta que un pastor llamado Juan Alonso de Rivas vio la imagen y quedó curado, de su parálisis. Siguiendo las instrucciones de la virgen, construyó un templo en el cerro y desde entonces esta romería se celebra en numerosas localidades españolas el último fin de semana de abril con gran devoción.