Una "boda" con un árbol en Madrid para alertar sobre la crisis climática en el Día de la Tierra

El actor y activista ambiental Richard Torres ha celebrado este martes en el Parque del Retiro de Madrid una singular ceremonia de renovación de votos con el histórico ahuehuete del recinto, un acto simbólico con el que pretende llamar la atención sobre la urgencia de proteger el planeta y frenar la crisis climática.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, Torres ha escenificado una "boda" con este árbol plantado en 1632 y considerado uno de los más antiguos de la capital. El gesto busca expresar su "compromiso real y emocional con la naturaleza" y trasladar un mensaje de concienciación ambiental a la ciudadanía.

"A través de esta ceremonia, yo invito a que las personas abran sus conciencias y se den cuenta de que lo más importante hoy es proteger la naturaleza y sobre todo los árboles, que son los principales dadores de oxígeno", ha explicado el activista, originario del Amazonas peruano.

Torres ha subrayado que "cada pequeña acción" puede contribuir a que la humanidad "pueda seguir respirando" y ha recordado que ya protagonizó una ceremonia similar en 2022 con el mismo árbol. Ahora regresa a Madrid para renovar sus votos en un contexto que considera "crítico para la humanidad".

Alerta sobre la Amazonía

Durante el acto, el activista ha puesto el foco en la Amazonía, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, pero también una de las más amenazadas. En este sentido, ha denunciado la tala indiscriminada, la destrucción de ecosistemas y el avance de la minería ilegal.

"Se están destruyendo 500.000 hectáreas de árboles cada año y se está extrayendo el oro en grandes cantidades y esto ha creado una herida que está desangrando la Amazonía. Realmente es una debacle absolutamente urgente a atender", ha advertido.

Asimismo, ha querido recordar "la masacre que se le está haciendo a los indígenas" de la zona, en referencia al impacto de estas actividades sobre las comunidades locales.

Como parte de la jornada, Torres ha anunciado la plantación de los llamados "árboles de la paz", una iniciativa con la que pretende contribuir a mejorar la calidad ambiental de las ciudades y fomentar una mayor conexión entre las personas y la naturaleza.

El evento, que ha congregado a curiosos y asistentes en el céntrico parque madrileño, se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el activista en distintos países para promover la protección del medioambiente a través de intervenciones simbólicas y de alto impacto visual.

Con este gesto, Torres ha reiterado su llamamiento a actuar frente a la crisis climática y a reforzar el compromiso colectivo con la conservación de los ecosistemas, especialmente en regiones clave como la Amazonía.

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"Para mí es realmente importante hacer esta acción, porque realmente la naturaleza no nos necesita a los humanos, los humanos la necesitamos a ella y, si acabamos con la naturaleza, la humanidad se va a extinguir", ha concluido.