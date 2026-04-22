Al menos un 10% de solicitudes de regularización ya han sido presentadas en toda España

Desde que el pasado jueves se abrió la ventana telemática para presentar los documentos del proceso de regularización extraordinaria, ya han sido entregadas 60.656 solicitudes de inmigrantes que residen en España sin la documentación en regla. Así, más del 10% de las solicitudes que el Gobierno calcula atender antes del 30 de junio ya se han enviado cuando apenas se cumplen cuatro días del inicio del proceso que, hasta el momento, ha estado marcado por las largas colas y la confusión. Precisamente para facilitar los trámites y la posterior integración de las personas regularizadas, el Govern ha presentado un paquete de medidas en el que destacan las 50.000 nuevas plazas de cursos de catalán que se pondrán en marcha el próximo curso. El objetivo: facilitar el acceso al aprendizaje de la lengua.

La ministra Saiz, que también ha explicado que se han asignado 35.966 citas para entregar los documentos necesarios presencialmente hasta el 30 de abril, ha asegurado que el proceso "progresa a buen ritmo". A la vez, ha denunciado que "muchos ayuntamientos, siguiendo directrices políticas del Partido Popular" no están emitiendo los informes de vulnerabilidad que requieren un grueso de las personas interesadas en acceder a la medida. "Están boicoteando las esperanzas y derechos de miles de personas", ha cuestionado la ministra, que ha asegurado que "el PP está solo y desdibujado en su oposición al procedimiento" de regularización.

Madrid

"El alcalde [José Luis Martínez] Almeida, de Madrid, ha verbalizado que no va a colaborar con este proceso de regularización", ha ejemplificado la ministra Saiz. "Una comunidad, por cierto, que se dice amiga de las personas migrantes, especialmente latinoamericanas", ha recordado la portavoz del Gobierno, que ha denunciado "la incoherencia" del principal partido de la oposición.

Sobre este supuesto boicot se pronunció este lunes el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, que aseguró que pese a las críticas que ha lanzado contra la regularización, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, "está cumpliendo la ley" y atendiendo a quienes lo solicitan. "Podría dar ejemplo a otros municipios gobernados por su partido en el resto de España", lanzó el delegado del Gobierno.

Más medidas en Cataluña

En Cataluña, la Generalitat ha aprobado este martes en el Consell Executiu un paquete de medidas para engrasar el proceso de regularización extraordinaria y para favorecer la integración de los migrantes que consigan acceder a la regularización. Así, el anuncio del Govern de crear 50.000 plazas nuevas para aprender catalán supone un aumento del 50% de las plazas disponibles, que hasta ahora rondaban las 100.000.

De hecho, el Govern trabaja para que el catalán sea uno de los elementos tenidos en cuenta –aunque no será vinculante– para la primera renovación del permiso de residencia y trabajo de quienes hayan podido acogerse a la medida.

Las medidas pasan también por unificar toda la información disponible sobre el procedimiento en una web propia y por un plan de formación para técnicos tanto de la propia Generalitat como de ayuntamientos y otros entes locales. "Ya ha habido 16 formaciones por las que han pasado 1.200 personas", ha asegurado Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en rueda de prensa.

Con el objetivo de que nadie que potencialmente pueda regularizar su situación quede fuera de la medida, la consellera también ha anunciado que se reforzará el acompañamiento de los colectivos más vulnerables, como las personas sin hogar, jóvenes tutelados o las mujeres víctimas de violencia machista. En estos casos, será la conselleria de Drets Socials y los Servicios Sociales municipales quienes se harán cargo del acompañamiento.

Las colas "son normales"

Sobre las colas que se han formado en oficinas municipales –como la que este lunes abrió L'Hospitalet en el recinto ferial de La Farga, para centralizar toda la información y asesoramiento vinculado a la regularización–, Paneque ha asegurado que "es comprensible que en estos primeros días y semanas haya una acumulación de personas frente a la que es la primera puerta de cualquier ciudadano o ciudadana ante la Administración: los ayuntamientos".

La consellera ha reivindicado que los acuerdos aprobados por el Govern este martes sirven, precisamente, para aliviar estas colas. "Tenemos que poner todos los recursos para minimizar lo que está pasando estos días, y es lo que estamos haciendo", ha asegurado.

De momento, este martes, se han repetido las largas colas en La Farga de L'Hospitalet. De hecho, el consistorio de la segunda ciudad de Cataluña ha reforzado este martes el dispositivo y ha pasado a atender a 300 personas simultáneamente, lo que les permite prever que superarán las 2.150 personas atendidas al final del día. Este lunes, pudieron tramitar su padrón o su informe de vulnerabilidad 1.942 personas y otras 293 recibieron un volante para acudir este mismo martes.

Cerco a las mafias

Durante su intervención tras el Consell Executiu, la consellera ha asegurado que "el Govern actuará con contundencia" si se detectan prácticas abusivas como las estafas que han aflorado estos últimos días para conseguir la cita previa necesaria para entregar la documentación del proceso en una de las oficinas de Correos o de la Seguridad Social habilitadas para ello. Paneque ha tildado de "lamentable y miserable" que haya quien quiera aprovecharse de "situaciones y personas en condiciones de vulnerabilidad".

En la misma línea se ha expresado también el delegado del Gobierno en Cataluña, quien se ha reunido esta mañana con una cincuentena de cónsules en Barcelona. Prieto ha reclamado a los cuerpos diplomáticos que informen a sus ciudadanos de que "no hace falta pagar ni un euro" para obtener una cita previa, aunque ha admitido que será complicado probar este tipo de actuaciones para que sean sancionadas como delitos o infracciones administrativas.

Además de las cerca de 150.000 personas que la Generalitat espera regularizar, el Gobierno prevé aprobar antes del próximo 16 de junio en Cataluña los expedientes de 46.500 migrantes que siguen ahora encallados en Extranjería.