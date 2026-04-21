SANIDAD PRIVADA
Los médicos autónomos atienden a más de 15 millones de pacientes: el 90% con sus pólizas de salud y el resto, mediante el pago directo
Ignacio Guerrero presidente de UNIPROMEL (asociación nacional de médicos de libre ejercicio) ha sido designado vicepresidente de la Junta Directiva y del Comité Directivo de CONPYMES
El presidente de UNIPROMEL (asociación nacional de médicos de libre ejercicio), el doctor Ignacio Guerrero, ha sido designado vicepresidente de la Junta Directiva y del Comité Directivo de la Confederación Nacional de Pymes y Autónomos (CONPYMES). La entidad que comanda agrupa a 5.000 médicos de toda España de las distintas especialidades, que ejercen su labor profesional como empresarios y/o autónomos en centros hospitalarios privados o en sus propias clínicas privadas.
La presencia de UNIPROMEL en los órganos de dirección de CONPYMES "refuerza" la representación de la sanidad privada nacional -que representa un 3 % del PIB, por encima de los 40.000 millones de euros anuales, indica la asociación- donde los colegios de médicos no pueden intervenir por imperativo de la Ley de Competencia. UNIPROMEL defiende al médico en la negociación colectiva frente a los grandes grupos hospitalarios y las compañías aseguradoras, donde la concentración "es muy alta, prácticamente entre 5 o 6 actores dominan más del 75 % del mercado".
Defensa de los médicos
Ignacio Guerrero señala que la incorporación a CONPYMES tiene "un objetivo fundamental: que el sector de la sanidad privada en nuestro país adquiera el carácter de una organización empresarial al servicio y en defensa de los médicos, que son empresarios y/o autónomos que prestan sus servicios a más de 15 millones de pacientes, el 90 % con sus pólizas de salud y el resto, mediante el pago directo, sin poder desgravar ese gasto que está salvando del colapso a la sanidad pública".
Con datos de este mismo lunes de la patronal de las aseguradoras, UNESPA, los ingresos por primas de las compañías se situaron en 24.449 millones de euros a cierre del primer trimestre de 2026, un 6,99% más que en el mismo periodo del año anterior. El seguro de salud facturó un 6,31% más, hasta 3.815 millones de euros.
Intereses económicos
"Los colegios médicos no pueden representar a los médicos libres ni a sus intereses económicos, se limitan a regular la profesión y velar por la buena praxis y la deontología", señala el presidente de UNIPROMEL. Su entidad lleva años peleando para equilibrar "el poder negociador del médico" y para que mejoren los honorarios que cobran los facultativos, muchos de ellos autónomos, que trabajan en la sanidad privada.
El nombramiento del doctor Guerrero se produjo en el marco de la Asamblea General de CONPYMES, celebrada el pasado marzo, en la que José María Torres fue reelegido presidente para los próximos cuatro años. Torres ha remarcado que "la incorporación de representantes sectoriales como Unipromel refuerza nuestro carácter plural y representativo, y nos permitirá seguir avanzando en la defensa de las pymes y los autónomos, que son el motor de la economía española".
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