Fotografía
Sant Josep és Foto clausura su II Congreso de Fotografía
El II Congreso de Fotografía del festival Sant Josep és Foto, celebrado del 16 al 19 de abril, contó con la presencia de reconocidos fotógrafos nacionales e internacionales
El festival Sant Josep és Foto clausuró este domingo su II Congreso de Fotografía en el Auditorio Caló de s’Oli. Más de cincuenta personas llenaron el espacio en una última jornada que contó con la reconocida fotógrafa internacional Lynn Goldsmith.
Durante cuatro días, del 16 al 19 de abril, el Congreso reunió a fotógrafos y amantes de la imagen para compartir proyectos y experiencias, con ponencias de autores de prestigio tanto nacionales, como Joan Costa, Judith Prat o Gonzalo Azumendi, e internacionales como Ai Futaki, Joe Cornish o la propia Goldsmith.
Foto de familia
La última jornada del congreso celebró también la tradicional foto de familia entre todos los asistentes, en la zona exterior del auditorio de Caló de s’Oli. Los organizadores, Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez, despidieron el acto y animaron a los asistentes a participar en la próxima edición el año que viene.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Muere un hombre en Ibiza al volcar el tractor que conducía
- La Feria Andaluza de Ibiza arranca con el rebujito como uno de sus principales reclamos
- Alarma por un incendio en una vivienda abandonada y okupada en el centro de Ibiza
- Cinco años de la gran apuesta por la sobrasada de 'porc negre' y la ganadería de Ibiza
- Tellado pide en Ibiza la dimisión de Armengol: «Es la gran conseguidora de la trama Koldo»
- Un incendio agrícola en Ibiza moviliza medios aéreos y terrestres del Ibanat
- Björn Borg, leyenda del tenis, firmará su autobiografía, 'Latidos', el día de Sant Jordi en Ibiza: «Si no hubiera vuelto al tenis, probablemente estaría muerto»