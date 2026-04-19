Sant Josep és Foto clausura su II Congreso de Fotografía

El festival Sant Josep és Foto clausuró este domingo su II Congreso de Fotografía en el Auditorio Caló de s’Oli. Más de cincuenta personas llenaron el espacio en una última jornada que contó con la reconocida fotógrafa internacional Lynn Goldsmith.

Durante cuatro días, del 16 al 19 de abril, el Congreso reunió a fotógrafos y amantes de la imagen para compartir proyectos y experiencias, con ponencias de autores de prestigio tanto nacionales, como Joan Costa, Judith Prat o Gonzalo Azumendi, e internacionales como Ai Futaki, Joe Cornish o la propia Goldsmith.

Foto de familia

La última jornada del congreso celebró también la tradicional foto de familia entre todos los asistentes, en la zona exterior del auditorio de Caló de s’Oli. Los organizadores, Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez, despidieron el acto y animaron a los asistentes a participar en la próxima edición el año que viene.