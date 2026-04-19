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Comidas populares de Ibiza: Una paella para 250 vecinos de Can Bonet

Vecinos de Can Bonet disfrutaron de una comida con paella, ensalada, naranjas y ensaimada, además de una rifa y baile, con la presencia del alcalde y el tercer teniente de alcalde

Los cocineros de la paella popular de Can Bonet.

Los cocineros de la paella popular de Can Bonet. / J.M.L.R.

Redacción Digital

Ibiza

La Asociación de Vecinos de Can Bonet, como es habitual cada año por estas fechas, preparó este domingo una suculenta paella (de utilizaron 40 kilos de arroz) de marisco y carne para 250 vecinos de la zona, que también pudieron degustar ensalada, naranjas y ensaimada.

Reparyo de las bandejas de arroz en las mesas.

Reparyo de las bandejas de arroz en las mesas. / J.M.L.R.

Celebrada en el Centro Social, asistieron a la comida el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el tercer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Desarrollo de la Economía Local, Fomento de la Ocupación y Fiestas, Miguel Tur. Además se celebró una rifa y los asistentes, tras la comida, pudieron bailar y beber café caleta.

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