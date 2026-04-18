Projecte Mut dispara las fiestas de Sant Jordi

Las fiestas de Sant Jordi 2026 arrancaron este viernes con una jornada que combinó tradición, música y ambiente festivo en la plaza del pueblo. El pregón, a cargo de Antonio Guasch, de Can Ros, dio el pistoletazo de salida a un programa que congregó a numerosos vecinos y visitantes desde primera hora de la tarde.

Tras el discurso inaugural, el ball pagès volvió a poner en valor las raíces culturales de la parroquia, antes de dar paso a la música en directo con la actuación del grupo Groove Garage. Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el concierto de Projecte Mut, que reunió a un público entregado que coreó sus canciones. La velada se completó con una torrada de sobrasada en la plaza.

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El programa festivo continúa este fin de semana con propuestas para todos los públicos. El sábado, la música y el baile tomarán de nuevo la plaza con un taller de bachata y una sesión social, mientras que el domingo habrá una excursión guiada por el valle des Rafal Trobat, una comida solidaria, exposición de motos clásicas y teatro.