Fiestas
Projecte Mut dispara las fiestas de Sant Jordi
Las fiestas de Sant Jordi 2026 arrancaron este viernes con una jornada que combinó tradición, música y ambiente festivo
Las fiestas de Sant Jordi 2026 arrancaron este viernes con una jornada que combinó tradición, música y ambiente festivo en la plaza del pueblo. El pregón, a cargo de Antonio Guasch, de Can Ros, dio el pistoletazo de salida a un programa que congregó a numerosos vecinos y visitantes desde primera hora de la tarde.
Tras el discurso inaugural, el ball pagès volvió a poner en valor las raíces culturales de la parroquia, antes de dar paso a la música en directo con la actuación del grupo Groove Garage. Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con el concierto de Projecte Mut, que reunió a un público entregado que coreó sus canciones. La velada se completó con una torrada de sobrasada en la plaza.
El programa festivo continúa este fin de semana con propuestas para todos los públicos. El sábado, la música y el baile tomarán de nuevo la plaza con un taller de bachata y una sesión social, mientras que el domingo habrá una excursión guiada por el valle des Rafal Trobat, una comida solidaria, exposición de motos clásicas y teatro.
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