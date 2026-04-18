Visita
Miles de personas reciben a María Corina Machado en Madrid al grito de "¡Presidenta!"
La líder de la oposición del pueblo venezolano fue aclamada por sus seguidores al grito de "libertad"
EFE
Madrid
Miles de personas se concentraron desde primera hora de la tarde en el centro de Madrid para dar la bienvenida a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que tras recibir la Medalla de Oro del Gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta Comunidad y fue aclamada con gritos de "¡Presidenta!".
Sus seguidores también pidieron "¡libertad!" y su aparición fue acompañada de una fuerte ovación, aplausos y gritos de aprobación.
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas
- Caos en Ibiza el primer día de regularización de inmigrantes: web saturada y dudas sobre el informe de vulnerabilidad
- No te quedes sin visitar el Barco-museo en Ibiza: así puedes reservar tu plaza
- La Feria Andaluza de Ibiza arranca con el rebujito como uno de sus principales reclamos
- Alarma por un incendio en una vivienda abandonada en el centro de Ibiza
- Cinco años de la gran apuesta por la sobrasada de 'porc negre' y la ganadería de Ibiza
- Los hermanos Marí, del Grupo de Empresas Alonso Marí de Ibiza, premio a la diversificación