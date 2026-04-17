Rafael Cavestany llena el Club Diario en la inauguración de su exposición.

La inauguración de la primera exposición pictórica de Rafael Cavestany, ‘Color, sonido y sus silencios’, fue este jueves un éxito multitudinario en el Club Diario de Ibiza, que se llenó para acompañar al músico y compositor en su debut público como pintor. La muestra, formada por 26 obras, sorprendió además por su puesta en escena: los cuadros permanecieron tapados con lienzos blancos hasta media hora después del inicio, cuando se destaparon todos a la vez para provocar «esa primera emoción» en el público. «Siempre pinto con música de fondo; mientras creaba esta exposición había composiciones que dejaba durante horas para no cambiar la energía que me daba esa música», explicó Cavestany a Diario de Ibiza días antes de la apertura.