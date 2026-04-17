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Rafael Cavestany llena el Club Diario en la inauguración de su exposición

La muestra, formada por 26 obras, sorprendió además por su puesta en escena

Rafael Cavestany llena el Club Diario en la inauguración de su exposición.

Rafael Cavestany llena el Club Diario en la inauguración de su exposición.

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Exposición de Rafael Cavestany 'Color, sonido y sus silencios', en el Club Diario de Ibiza / Vicent Marí

Redacción Ibiza

La inauguración de la primera exposición pictórica de Rafael Cavestany, ‘Color, sonido y sus silencios’, fue este jueves un éxito multitudinario en el Club Diario de Ibiza, que se llenó para acompañar al músico y compositor en su debut público como pintor. La muestra, formada por 26 obras, sorprendió además por su puesta en escena: los cuadros permanecieron tapados con lienzos blancos hasta media hora después del inicio, cuando se destaparon todos a la vez para provocar «esa primera emoción» en el público. «Siempre pinto con música de fondo; mientras creaba esta exposición había composiciones que dejaba durante horas para no cambiar la energía que me daba esa música», explicó Cavestany a Diario de Ibiza días antes de la apertura.

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