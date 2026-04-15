Investigación
Condena a 180 años de prisión a un profesor que grabó a 42 mujeres en baños y probadores en Navarra
Entre sus víctimas, estaba una vecina, quien, al percatarse de la cámara, interpuso en octubre de 2023 la denuncia que dio origen a la posterior investigación policial y judicial
EFE
La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un total de 180 años y 9 meses de prisión al profesor del IES de Zizur que grabó a 42 mujeres en baños del centro, así como en probadores de establecimientos comerciales, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados indican que, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, el máximo de cumplimiento efectivo por las penas de prisión impuestas en esta causa es de 15 años, el triple de la pena más alta establecida (5).
Entre sus víctimas, estaba una vecina, quien, al percatarse de la cámara, interpuso en octubre de 2023 la denuncia que dio origen a la posterior investigación policial y judicial.
El acusado, según recoge la sentencia, también se aprovechó de su condición de docente y, usando los datos personales de las alumnas del instituto donde trabajaba, se apoderó de sus claves de acceso de correos y redes sociales como Instagram o Snapchat, con lo que accedía a todo tipo de archivos y fotos privadas que luego se guardaba.
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