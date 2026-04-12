Sorteo
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de abril de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 5 de abril de 2026 es: 04, 11, 40, 32, 54, siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Primeras cancelaciones de reservas hoteleras en Ibiza por el encarecimiento de los vuelos
- Arde un yate en la bocana del puerto de Ibiza
- La Feria Andaluza de Ibiza ya tiene fecha
- Tres hoteles que llenaban sus piscinas dejan 12 horas sin agua a cientos de vecinos de Ibiza
- Fiesta de los mayores de Ibiza: «Empezamos a vivir al jubilarnos»
- Denuncian que un “grave ataque” al patrimonio apícola de Ibiza pone en jaque la recuperación de la abeja autóctona
- Los restos del yate hundido en el puerto de Ibiza contaminan la costa del Parque Natural de ses Salines
- El Consell de Ibiza da la "bienvenida" al nuevo proyecto de aparcamiento en la capital