Un total de 271.556 personas están en lista de espera de dependencia, un 2,5% menos que hace un año
El dato contabiliza tanto las personas que llevan menos de 6 meses como las que llevan más de 6 meses esperando
EP
Un total 271.556 personas se encontraban en la lista de espera de la dependencia a 31 de marzo de 2026, un 2,5% menos que hace un año (7.019 personas menos), según el cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, y contabilizando tanto las personas que llevan menos de 6 meses como las que llevan más de 6 meses esperando.
En concreto, según los datos consultados, 118.716 personas eran solicitantes pendientes de la resolución de grado; 113.675 tenían reconocido el grado pero estaban pendientes de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) y 39.165 tenían la resolución del PIA pero aún era efectiva la prestación.
Además, del total de personas en lista de espera, 152.249 personas llevan esperando más de 6 meses, que es el plazo máximo que establece la ley para que la Administración resuelva los procedimientos relacionados con el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.
El Ministerio de Derechos Sociales ha puesto en valor que las personas que llevan esperando más de 6 meses se han reducido un 16,6% respecto a marzo de 2025 (30.283 personas menos) y a la mitad desde 2020.
Además, el informe muestra que el tiempo medio de gestión, desde la solicitud hasta la resolución de la prestación, se sitúa en 329 días, 9 días menos que hace un año.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha explicado que el mayor "cuello de botella" se produce en el primer paso para entrar en el sistema: la resolución de grado.
"Donde tenemos el principal cuello de botella, donde el tiempo de espera es más largo, es desde la solicitud hasta la resolución de grado, sin embargo, una vez que la persona tiene reconocido su grado hasta que se hace efectiva, hasta la resolución de la prestación, el tiempo es mucho menor. Tiene una explicación lógica porque es precisamente el grado I, la entrada al sistema, donde hay una mayor presión de solicitudes. Con lo cual, es principalmente un reto administrativo", ha precisado.
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano