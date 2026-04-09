Tribunales
Los investigadores echan en falta una mayor rapidez en la investigación de la tragedia de Adamuz
Fuentes de la CIAF afirman que el trabajo "no está paralizado", pero esperan la autorización judicial para el desarrollo de pruebas clave como los análisis de metalografía del carril en el laboratorio
Pilar Cobos
"Paralizada no está, pero sí es verdad que nos gustaría que fuera un poco más rápida", han afirmado este jueves fuentes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a Diario CÓRDOBA, acerca de la labor que desarrollan sus investigadores para esclarecer las causas de la tragedia de Adamuz.
Dos meses y medio después del accidente, que se cobró 46 víctimas mortales, todavía esperan la autorización judicial para realizar los análisis metalográficos del carril en el laboratorio. Se trata de una prueba clave, teniendo en cuenta que la fractura de la vía y de una soldadura centran la hipótesis principal sobre el origen de la tragedia.
Previsiblemente, la jueza instructora autorizará este trabajo una vez que sean nombrados los peritos que investigarán el suceso de forma independiente. Con el mismo argumento, la CIAF, adscrita al Ministerio de Transportes, tampoco ha obtenido por ahora el permiso necesario para recuperar y analizar un equipo del tren Alvia que permitiría conocer con más detalle la frenada de emergencia registrada cuatro segundos antes de colisionar con el Iryo, que fue activada por el sistema de seguridad LZB.
Así las cosas, las fuentes consultadas explican que en estos momentos se están llevando a cabo otras actuaciones como entrevistas y el cotejo de documentación y datos. De acuerdo con el último informe remitido al Tribunal de Instancia de Montoro por la Guardia Civil, se están estudiando, asimismo, las imágenes de las cámaras del Iryo por si pudiesen ayudar a conocer mejor el descarrilamiento de este tren, que dio lugar al impacto posterior con el Alvia.
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