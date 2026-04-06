Una estalagmita de Cova Santa en la iglesia de Sant Francesc

Sant Francesc de s’Estany celebra este lunes la última jornada de sus fiestas patronales con la historia como protagonista. Decenas de personas acuden a la vista teatralizada ‘L’esglèsia de Sant Francesc de s’Estany: la bellesa de la simplicitat’, un breve recorrido por la historia salinera de la localidad y de su iglesia.

«Van a venir unos señores disfrazados y con vestimentas antiguas y nos van a explicar la historia de la iglesia, ¿a que es guay?», le explica una madre a su hijo pequeño, de unos tres años, que espera impaciente la apertura de puertas de la iglesia. Corre y juega por la plaza de la iglesia junto con otros niños, con la mirada atenta de unos padres que temen que se acerquen demasiado a la carretera, transitada, además de por coches, por ciclistas y corredores que aprovechan la jornada festiva para realizar su sesión de entrenamiento en el entorno del Parque Natural.

A las 11 horas da la bienvenida de la primera sesión de la visita teatralizada Neus Torres, impulsora junto a Miguel Vingut de la iniciativa ‘Esglèsias des Quartons’, que pretende poner en valor las iglesias de los antiguos quartons de la isla. «Nos encontramos ante una iglesia que se construyó en un lugar de trabajo, las salinas, para que los trabajadores tuvieran un lugar de culto y oración», explica Torres. La visita lleva al público a dos momentos históricos de la iglesia. El primero de ellos, en el siglo XIV, cuando decenas de personas, la mayoría de ellas esclavas, trabajaban en la salinera.

Catalina y Nicolau explican la historia de la iglesia de Sant Francesc / J.A. Riera

Mientras explica las características de la visita y pide silenciar los móviles para «no interferir entre pasado y presente», una voz que carraspea interrumpe su discurso. «¿Qué hacéis cruzando por mi salinera?», exclama. Se trata de Juanjo Rivera, actor que interpreta a uno de los capataces de la salinera en la visita teatralizada. «Aquí llegaron a trabajar muchos cautivos de 16 a 18 horas y el trabajo en esta salinera ayudó a financiar la Universidad, en Dalt Vila», continúa explicando Rivera, mientras dirige al grupo de nuevo a la plaza de la iglesia, donde se encuentran con Catalina, interpretada por Esperança Llorenç, y Nicolau, interpretado por Vingut. Son dos hermanos vecinos de Sant Francesc, que celebran las bondades de la parroquia en la localidad. «No es muy grande, pero qué esperaban, ¿una catedral?», exclama Catalina ante las quejas de Nicolau por el tamaño del templo. «Tampoco tiene capilla», añade a sus quejas Nicolau. «Pero tenemos santos, que es lo importante. Peor era antes cuando había que ir caminando a Sant Jordi para ir a misa», responde.

Visita teatralizada a la iglesia de Sant Francesc de s'Estany / J.A. Riera

La pareja de hermanos destaca también el escudo de armas de Castilla y León, que colocó la propia corona al erigir la iglesia en torno a 1785 aproximadamente.

«Bueno, no nos quedemos aquí, es hora que pasemos a misa», dice Catalina animando al grupo a pasar. «Pero antes, quienes llevéis armas es mejor que las descarguéis aquí, no queremos incidentes en la iglesia», destaca Nicolau señalado ‘es mac de fer trons’, una roca de dimensiones grandes situada en la plaza que era utilizada entre los hombres antiguamente para descargar sus pistolas pequeñas.

Guerra Civil

Ya en el interior, Torres toma de nuevo la palabra para explicar alguna de las curiosidades históricas de la iglesia de Sant Francesc. Una de ellas se da en el retablo, que no es el original al haberse incendiado durante la Guerra Civil y ser reconstruido posteriormente. También la pila de agua bendita tiene una particularidad en este templo. «La pila está sujeta por una estalagmita que se cree que proviene de Cova Santa», explica Torres al grupo que, curioso, se da la vuelta para observar.

Otra de las reliquias de la iglesia de Sant Francesc está en su cáliz. «Se trata de un cáliz del año 1893, que fue entregado por el propio Alfonso XIII y tiene el escudo de los Borbones», afirma Torres. Nicolau concluye la explicación con una curiosidad más de la iglesia de Sant Francesc. La campana, pequeña, también tiene una peculiaridad. «Es de Ámsterdam, del año 1770», asegura Nicolau.

Niños pintan huevos de Pascua en los talleres infantiles / J.A. Riera

Al salir de la iglesia, un nuevo grupo espera su turno en la plaza. Se le unen otras familias que se han acercado con el trenecito que acerca a los visitantes desde el parking del DC-10 hasta la iglesia. El tren anuncia su llegado con varios toques de bocina, llamando la atención de quienes están por la zona. Tras el viaje por la historia de la iglesia de Sant Francesc y las salinas, llega el momento más divertido de la mañana para los más pequeños, que ven al otro lado de la calle los castillos hinchables de Bob Esponja y Mickey Mouse. También hay talleres infantiles, en los que pueden pintar huevos de Pascua o camisetas. «Yo estoy pintando un flamenco», comenta uno de ellos mientras muestra satisfecho su dibujo en la prenda.

Para los más mayores, un bar, servido por la Asociación de Vecinos de Can Frígolas, sirve de refugio para los padres mientras los niños juegan. Les acompaña varias mesas y sillas en las que poder tomar algo mientras les observan a lo lejos, y una mañana primaveral que invita estar en la calle y al aire libre.