El Santo Encuentro emociona a centenares de personas en Ibiza

Vila se despide de la Semana Santa con la procesión del Santo Encuentro, una cita que emociona a centenares de vecinos que se reúnen para presenciar el encuentro entre Jesús Resucitado, portado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado, y la Virgen de la Esperanza, de la Cofradía del Santo Cristo de la Agonía.

Minutos antes de las nueve de la mañana, los miembros de ambas cofradías terminan de prepararse para el comienzo de la procesión. Algunos apuran un último café en la cafetería frente a la iglesia de Santa Cruz, punto de salida de ambas imágenes. Los hay quienes buscan un dulce en pastelerías de calles cercanas para terminar de coger energías.

Cada vez más vecinos se congregan en los alrededores del templo, la mayoría de ellos en la entrada, buscando el puesto en el que consigan las mejores vistas de la Virgen de la Esperanza y de Jesús Resucitado. También salen de Santa Cruz los miembros de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo, dirigida por Vicente Nadal, secretario y fundador de la Cofradía Padre Jesús Cautivo y Resucitado. «Hoy vamos a pasar calor, pero es un día bonito», reflexiona Nadal.

Procesión de Jesús Resucitado en Vila / Toni Escobar

La primera imagen en salir es la de Jesús Resucitado. Lo hace despacio, con sus costaleros agachados para traspasar el umbral de la puerta de la iglesia sin que la imagen roce el techo. Al salir completamente y erguirse, el público rompe en aplausos. Se escucha algún «bravo» entre los asistentes y la agrupación musical interpreta el himno nacional. El siguiente momento de emoción llega pronto, al virar, también paso a paso, hacia la calle Aragón e iniciar su procesión. De nuevo, los asistentes aplauden emocionados. Jesús Resucitado inicia su recorrido por la calle Aragón en dirección a Vara de Rey, para luego subir por la calle de Joan Xicó hasta el Parque Reina Sofía, donde se encontrará con la Virgen de la Esperanza y, tras la misa, volverán juntos a la iglesia de Santa Cruz. Aunque antes, se detiene unos minutos unos metros más adelante. Es el momento de que la Virgen de la Esperanza haga su salida.

De nuevo, suenan las campanas de Santa Cruz y la percusión de la Cofradía del Santo Cristo de la Agonía arranca con un solo golpe seco, uniforme y sin redobles ni tamborileos. Algunos de quienes iniciaron a procesionar tras Jesús Renacido, al ver que esta se ha detenido y escuchar los tambores, corren de nuevo hacia la iglesia. Quieren prensenciar también la salida de la Virgen de la Esperanza Al igual que con la imagen de Jesús Resucitado, los costaleros se agachan para salir a la calle con la Virgen de la Esperanza. Los asistentes aplauden también emocionados el momento. En esta ocasión, los costaleros giran en dirección contraria, hacia la calle del Bisbe Huix, desde donde subirán hasta la calle Vía Romana para concluir el recorrido en la Plaza del Reina Sofía. Con las dos imágenes ya en la calle, inician su recorridos dejando tras de sí el rastro de las ceras de vela derramadas y olor a incienso.

En este momento algunos de los presentes dudan a cuál de las dos imágenes seguir. «Yo quiero ir con la Virgen», comenta un hombre a su familia. .Pasará más de una hora cuando Jesús Resucitado y la Virgen de la Esperanza se encuentren de nuevo.

Durante el recorrido, ambas imágenes viven momentos de emoción. Acompañados de la agrupación musical, Jesús Resucitado va ganando seguidores durante su recorrido. Desde los balcones, vecinos se asoman y aplauden la procesión. Otra vecina, también desde un balcón, lanza pétalos a la Virgen de la Esperanza desde su vivienda a su paso por la calle León.

Procesión de la Virgen hacia el Parque Reina Sofía / Toni Escobar

La procesión es sentida incluso entre los agentes de seguridad encargados de custodiar el acto. Uno de los policías nacionales que sigue la marcha en el coche marca el ritmo de los tambores de la agrupación musical de la cofradía a golpe de puño.

Un pequeño momento de descoordinación causa que, por unos minutos, ambas cofradías detengan su marcha justo cuando están a punto de encontrarse, con la Virgen de la Esperanza en el colegio de la Consolación en la Vía Romana y Jesús Resucitado en Vara de Rey. El párroco de Santa Cruz, Miguel Ángel Riera, preocupado por lo que pudiera suceder, baja hacia la imagen de Jesús Resucitado. «Os estamos esperando», les comunica. «Ah, pues nosotros os estábamos esperando a vosotros», le responde una de las cofrades. Resuelto el misterio, ambas retoman su camino hacia la Parque del Reina Sofía, donde son recibidas entre aplausos de los asistentes y con las agrupaciones musicales tocando sus notas más emotivas.

Misa multitudinaria

El encuentro, uno de los momentos más esperados de la jornada, tiene que esperar a concluir la misa oficiada por el párroco Riera. «Si este cura no se enrolla mucho con el sermón, durará unos 45 minutos», explica bromeando a la multitud que se reúne en la plaza, mientras pide mantener el mismo silencio y tono solemne que se vive en una iglesia.

Encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la Esperanza / Toni Escobar

Tras la eucaristía, ahora sí, es el momento del encuentro. Los costaleros de ambas cofradías alzan las imágenes. Dan pasos hacia adelante, hacia atrás e incluso laterales, haciéndolas bailar, hasta que quedan a unos centímetros de distancia. Es entonces, momento álgido del acto, cuando los asistentes exclaman emocionados y se lanzan pétalos sobre Jesús Resucitado y la Virgen de la Esperanza.

«Qué bonito», se escucha entre varios de los asistentes. «Jesús ha resucitado, vamos a tomar una coca cola o algo para celebrarlo», comenta una mujer, mientras besa y abraza a su familia. Otra, todavía emocionada por el encuentro, se seca las lágrimas en los ojos.

Ya solo queda la vuelta de Jesús Resucitado y la Virgen de la Esperanza, ya juntos, hacia la iglesia de Santa Cruz.