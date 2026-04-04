Peces maceta y pomelos en el X Mercat Ecològic de Sant Josep

Es difícil caminar por Sant Josep este sábado sin rendirse al hechizo del rock. En el estreno de la X edición del Mercat Ecològic, Local i Artesanal, la música se cuela entre las calles y los puestos, arrancando un suave vaivén de cabezas, pies marcando el pulso de la batería y alguna cintura que se deja llevar al cruzar la calle. Resulta difícil resistirse a la música que ameniza la inauguración de esta cita, punto de encuentro de productores y artesanos de la isla, que aúna a tres productores de agricultura ecológica local y 50 profesionales artesanos de diferentes ámbitos: bisutería, cerámica, pintura, artesanos del esparto, con sus senallons y espardenyes típicas payesas, e incluso elaboraciones con vidrio.

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El escenario de la banda es el centro del mercado. Situado en el cruce de las calles de Pere Escandell y la calle del Ajuntament, prácticamente frente al Consistorio, decenas de personas disfrutan de la actuación del grupo. El ambiente está animado desde antes del comienzo de la inauguración, prevista a las 12 horas, con la presencia del alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, quien se encarga de cortar la simbólica cinta que inaugura el evento. Desde las 9.30 a las 13.30 horas residentes y turistas pueden disfrutar cada sábado de este mercado, que también se podrá visitar durante los meses de verano y que cuenta como principal novedad la incorporación desde el 1 de mayo de un mercado nocturno. «Celebramos estos 10 años con la incorporación de este mercado nocturno, que se podrá visitar cada primer viernes del mes de 18 a 22 horas», afirma Roig.

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Tras el corte de la cinta, el rock se ve obligado a parar por un momento, aunque esto no implica un cese de la música. Es, más bien, un cambio de estilo musical. Las castanyoles de la colla de ball pagès comienzan a oírse desde el final de la calle, acompañados de tambores y xeremies. Se sitúan en círculo donde tan solo hace unos minutos estaba la cinta. El público asiste con interés al espectáculo, aunque son especialmente los turistas que se han topado con el mercado quienes muestran mayor sorpresa. Inevitablemente, sin embargo, a algunos se les comienza a ir la vista hacia los buñuelos que comienzan a servir en uno de los puestos más cercanos. Se lo comenta una mujer a una amiga con quien visita el mercado, quien la reprende y le pide silencio. «Un momento, este baile me gusta mucho», le responde al comenzar dos balladors sus pasos.

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Al concluir la ballada, las notas de rock vuelven a inundar las calles de Sant Josep, con los músicos Seán Mackey, David Keiper y Rubén Griñant. Algunos continúan su paseo y visitan los diferentes puestos de artesanía expuestos. Otros, en cambio, prefieren quedarse un rato más a escuchar la música del grupo musical, que interpreta clásicos de los 70 y 80.

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Frente al escenario se encuentra Elena, quien regenta un puesto de esponjas ecológicas extraídas de una variedad de calabaza. «Lo hacemos todo aquí en Ibiza. Sembramos en Santa Gertrudis y elaboramos las esponjas en nuestro taller en Santa Eulària», explica la mujer. Es el tercer año que acude a la feria, de la que asegura terminar cada año satisfecha con los resultados. «Al final, al pillar también la temporada de por medio, los resultados son buenos. Y es una buena forma de sacar también la artesanía a la calle y que nos conozcan», valora.

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Por el momento, la jornada ha empezado tranquila. «Se acerca mucha gente con curiosidad y hemos conseguido alguna venta, pero todavía están algo perezosos a la hora de comprar», ríe. Mientras explica, una mujer curiosea los ejemplares de esponja disponibles en el puesto y pregunta por el precio. «Esta de aquí son esponjas para el cuerpo y esta otra esta pensada para ser estropajos, pero están hechos con la misma fibra natural», aclara Elena.

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Martín y Dulia gestionan un puesto de artesanía, en la que venden desde bisutería realizada con cerámica hasta maceteros colgantes con forma de peces. «Lo hacemos todo nosotros, principalmente trabajando con la cerámica pero también incorporamos algún elemento como el vidrio en alguna de las piezas», explica Martín, mientras su compañera Dulia atiende a una mujer que compra un collar y unos pendientes con forma de estrella.

El ambiente está más tranquilo, de momento, en el puesto de cerámica de María Tur, quien afirma que conforme se acerca la temporada turística y llegan más visitantes a la zona, las ventas van aumentando. «Tenemos estas tazas, con la silueta de una payesa y una casa tradicional que suelen gustar mucho. En algunas pone Ibiza mientras que en otras está debajo, inscrito. Según el gusto de la gente», cuenta. Entre las creaciones que ofrece, María destaca , además de las tazas de payesas, los cuencos, ceniceros y platos para el picoteo como algunos de los más demandados, aunque confiesa que entre sus preferidos se encuentran las jarras. «Están hechas solo con productos naturales, lo que le da todo este color, algo que a mí me gusta mucho», declara la mujer. También tiene más curiosos que compradores la ceramista Almudena Lozoya, quien muestra platos, tazas y vasos de tés a los transeúntes.

Huerta ecológica

Los productos de huerta ecológica también son de los más demandados por los visitantes. Linda atiende tanto a turistas como vecinos de la zona. Lleva acudiendo al mercado de Sant Josep desde hace siete años y siempre, afirma, con resultados satisfactorios. «La lechuga y los pomelos son de momento lo que más está pidiendo la gente. Entran por los ojos», cuenta sonriente. Junto a ella, en otro de los puestos de los productores ecológicos una familia de turistas hace la cesta de la compra. «¿Cómo se dice esto en español», le pregunta al dependiente. «Esto son habas», le responde mientras le prepara una bolsa.

La jornada, soleada y primaveral, invita a muchos a probar la limonada ibicenca que ofrecían en otro de los puestos. «Qué fresquita está», comenta una mujer mientras toma uno de ellos en la calle. Mientras los más mayores se entretienen comprando y disfrutando del concierto, los pequeños cuentan con un espacio con juegos y actividades infantiles.

Muchos de ellos son juegos de mesa, lógica, laberintos y rompecabezas que han de resolver. «Así es como deberían jugar siempre, y no tanto cacharrito», sentencia un padre que observa a sus hijos jugar.