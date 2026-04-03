Formentera escenifica la Pasión de Jesucristo

Bajo un sol radiante que parecía contradecir la seriedad de la cuestión que se representaba, la plaza y las calles de Sant Francesc de Formentera sirvieron este Viernes Santo un año más de escenario a los pasos teatralizados del vía crucis que repasa las últimas horas de la vida de Jesucristo y su ejecución.

A las 12 del mediodía, un gran número de personas, en su mayoría residentes, pero entre los que también se podía distinguir a numerosos turistas, se agruparon en la plaza de la Constitución para aguardar el fin de la misa, oficiada por el párroco Florentino Copete Novoa y el vicario Juan Carlos Rubertiello Marrero en su primera Semana Santa en la pitiusa del sur.

Viernes Santo en Sant Francesc / Javi Parejo

Fue entonces cuando, sobre un pequeño escenario, comenzó la representación de las estaciones del vía crucis, con el juicio a Cristo y su posterior condena a muerte.

Después, acompañados por una comitiva de espectadores y curiosos que cada año es más numerosa, los actores recorrieron las calles de Sant Francesc deteniéndose en diferentes puntos para representar los principales momentos de la Pasión, hasta regresar a la plaza de la Constitución, donde tuvieron lugar varias de las escenas finales, incluida la de la crucifixión.

Esta vistosa iniciativa viene desarrollándose desde 2015, cuando varios miembros de la parroquia de Sant Francesc decidieron escribir un texto sobre estos momentos cruciales para la religión cristiana, adaptando, de manera dramatizada, partes del evangelio. El objetivo final era dinamizar una tradición que poco a poco estaba quedando en el olvido, haciéndola más atractiva para todos.

Cada año consigue atraer más espectadores, entre los que se encuentran los turistas que han empezado a llegar a Formentera estos últimos días y que observaban atentamente un espectáculo que no todos comprendían.

La Mola y Sant Ferran

Aunque de manera más sencilla y con menos público, la conmemoración religiosa de las 14 estaciones del vía crucis también se repitió en las parroquias del Pilar de la Mola y de Sant Ferran.

En la Mola, la eucaristía terminó sobre las 17 horas. En ese momento, un pequeño grupo de personas portando una cruz de madera con un realista imagen de Jesucristo recorrió en una sentida procesión el vía crucis que rodea al templo por caminos bordeados de muros de piedra seca, antes de regresar al punto de partida.

Algo más tarde, pasadas las 19 horas, fue el turno de la parroquia de Sant Ferran. Nuevamente y al terminar la solemne misa, los feligreses sacaron la imagen del Cristo crucificado de la iglesia para, tras detenerse unos minutos para escuchar la emotiva saeta que le cantó una mujer, recorrer la localidad, esta vez en compañía de un vistoso grupo formado por los obreros de la parroquia de Sant Ferran y los cofrades de la cofradía local Nuestro Padre Jesús Nazareno, ataviados con sus túnicas y capirotes.

Con esto terminaron los actos previstos para el Viernes Santo. Este sábado se celebrarán vigilias pascuales en las tres parroquias y el Domingo de Pascua las misas estarán acompañadas de caramelles.