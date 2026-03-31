La Semana Santa llega a la cárcel de Ibiza con el Cristo Cautivo

El Centro Penitenciario de Ibiza recibe este martes una de las visitas más esperadas por los presos en Semana Santa: el vía crucis de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado. Aunque la cita en el centro es a las 17.30 horas, los miembros de la cofradía que participan en el acto son puntuales y desde antes de las 16.45 horas están ya frente a las puertas de la cárcel, colocando con cuidado la imagen de Cristo en el trono. La salida de la iglesia de Santa Cruz ha contado con un incidente anecdótico, con una multa de la Policía Local al secretario de la cofradía en el momento en el que cargaban con la imagen. Sin embargo, no ha impedido que llegara puntual a su destino ni que los cofrades perdieran su ilusión por participar en el vía crucis.

«Desde 2010 realizamos esta iniciativa en la que llevamos al Cristo Cautivo, que es el Cristo de los presos, a gente que está privada de libertad y de la que nadie se acuerda», explica Vicente Nadal, secretario y fundador de la cofradía. «Creo que es una actividad muy bonita, aunque sea menos vistosa que las procesiones», añade Nadal, quien defiende el derecho de equivocarse y rectificar. «Uno de los objetivos de venir aquí es que sepan que hay fe, que nuestro Cristo está con ellos y que se puede volver a empezar», reflexiona.

El acto estaba previsto que fuera oficiado por el obispo Vicent Ribas, aunque finalmente es el padre Carlos Herrera, delegado de la pastoral penitenciaria y párroco de la Parroquia de San Salvador de la Marina, el encargado de realizarlo ante la imposibilidad de Ribas de acudir finalmente. «Por acto de fuerza mayor el obispo no ha podido acudir. Es un acto que hacemos cada año conjuntamente con él junto a los voluntarios y los cofrades», explica Herrera, quien destaca la participación de los presos en el vía crucis. «Los presos que participan lo hacen muy bien, con mucha seriedad y devoción entre quienes participan activamente», asegura el párroco. «Lo que sucede es que cada año los internos van cambiando, algunos entran, otros salen y otros son trasladados. Pero siempre acogen el acto muy bien y tratamos de hacerles participar leyendo en las 14 estaciones. Intentamos hacerles sentir la Semana Santa de un modo diferente», destaca Herrera.

Entrada del Cristo Cautivo a la cárcel. | TONI ESCOBAR

Coincide con esta emoción que causa en los internos el vía crucis el secretario de la Cofradía. «Muchos lloran, se emocionan. Tratan de tocarle un pie o una mano y le piden sus deseos o promesas mientras lo miran fijamente», cuenta Nadal. «Hoy [por el martes] además, viene Brígida, que cantará unas saetas y siempre hay gente andaluza a la que le gusta ese sentir. Es una forma de acercar la procesión», añade Nadal.

Este año, la cofradía cuenta con nuevos cofrades y jóvenes que acuden por primera vez a la celebración del vía crucis en el centro penitenciario. «Para mí es un orgullo ver cómo chavales jóvenes cogen el mando. Como fundador, además, para mí es importante ver que la gente sigue esta tradición», afirma Nadal.

Uno de quienes acuden al vía crucis en el centro penitenciario por primera vez, aunque sin ser nuevo en la cofradía, es Cipriano, quien confiesa, emocionado, hacerlo influenciado por el reciente fallecimiento de su madre. «Primero por ella, que ha estado siempre conmigo en Semana Santa desde los 8 años que empecé a tocar con la banda», recuerda el hombre. « Muchas veces nos equivocamos en la vida, somos hijos muy rebeldes y Dios y el conocimiento nos han ayudado a no ser uno más aquí [en referencia al centro penitenciario]. Y en mi caso también mi madre», explica el cofrade, quien defiende la necesidad de acercar la Semana Santa a los presos. «Cristo es para todos: los millonarios, los pobres, los libres y los presos. Esa es la religiosidad de verdad, el cristianismo. Estar con los más necesitados, en este caso los presos», reflexiona. .

Los cofrades entran uno a uno al recinto penitenciario. Se identifican ante las autoridades. Todos salvo dos, que muestran su identificación a los guardias mientras esperan para entrar el icono de Cristo con su trono. «Mejor vamos a soltarlo hasta que nos abran la puerta», comenta uno de ellos. No han de esperar mucho, minutos después el portón se abre y ambos procesionan hacia el interior.