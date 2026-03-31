El Santísimo Cristo del Cementerio falta a su cita con Dalt Vila

La cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio se quedó con las ganas de celebrar ayer, Lunes Santo, su estación de penitencia en Ibiza por el recinto amurallado de Ibiza ante la desolación de los peregrinos.

José Martínez Franco, el capellán que ofició la solemne misa oficiada en la iglesia de Santo Domingo, no ofreció demasiados detalles acerca de por qué la procesión tuvo que suspenderse.

Tan solo indicó que no se reunían "las condiciones" necesarias para que el cortejo pudiese cumplir con el recorrido previsto. Sin embargo, sí estuvo visiblemente afectado y declaró sentirse "con mucha tristeza" por el cambio de planes. Además, sentenció: "Ibiza debe cuidar más su Semana Santa".

Fundada en 1890, la del Santísimo Cristo del Cementerio está considerada la hermandad más longeva de las Pitiusas y la segunda con más antigüedad de Balears.