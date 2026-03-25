Therese abandona Canarias tras una semana de avisos rojos y más de 600 litros por metro cuadrado en varias estaciones

La borrasca Therese apura sus últimas horas sobre Canarias y, según la previsión meteorológica, este miércoles marcará el comienzo del final de un episodio que ha dejado una semana de lluvias, viento, oleaje y avisos en buena parte del Archipiélago.

Aunque aún es pronto para hacer un balance del agua que ha descargado la borrasca sobre las Islas, las primeras estimaciones de la Aemet ya apuntan a que se han registrado acumulaciones superiores a los 600 litros por metro cuadrado en varias estaciones a lo largo de la semana. Solo en las últimas 24 horas, la estación del Roque de los Muchachos contabilizó 242,8.

Therese ya abandona las Islas, pero la Aemet mantiene aún para este miércoles la previsión de intervalos nubosos y chubascos, que pueden ser localmente fuertes en algunos puntos de las islas occidentales y venir acompañados de tormenta.

Sin embargo, el cambio de tendencia ya está sobre la mesa. Para el jueves, la agencia apunta a una situación mucho más estable, con una retirada gradual de la inestabilidad residual y con posibilidad de lluvias débiles solo en algunas zonas de las islas occidentales y de Gran Canaria.

Therese, una borrasca "histórica"

Sobre la evolución de la borrasca Therese a lo largo de esta semana, el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez, explicó que la situación más complicada de toda esta semana de borrasca se produjo ayer martes, por la mañana en Gran Canaria y por la noche en Tenerife.

En el caso de Gran Canaria la Aemet pudo emitir un aviso "con poca antelación", lo que sucede "por inconsistencia entre los modelos, incertidumbre o porque no se ha visto claro hasta el final".

Más complicado aún fue el aviso rojo en el norte de Tenerife hasta la pasada medianoche, cuando células convectivas, de tormenta, con mucho aparato eléctrico, se quedaron ancladas en el relieve de la isla, prácticamente sin desplazamiento.

En la estación de la Aemet en Tacoronte se registró una intensidad máxima de 60 litros en una hora, lo cual "es una barbaridad, es una precipitación torrencial".

Avisos de nivel naranja

Suárez aseguró que durante esta semana que ha durado la borrasca Therese, los servicios meteorológicos han tenido "gran parte de la situación dominada, con avisos, incluso de nivel naranja, con 72 horas de antelación", si bien ha habido otras actuaciones "más en el corto plazo, cuando la incertidumbre ha sido mayor".

La primera fase de la borrasca se caracterizó por lluvias, vientos y oleaje que estuvieron "muy marcados" por los frentes que se acercaron a las islas, pero a partir del fin de semana, con la llegada del núcleo y su comportamiento errático, la predictibilidad de los sistemas se fue complicando.

"El posicionamiento del núcleo 50 kilómetros al oeste o al este cambia mucho las zonas de impacto en Canarias, que es un terreno insular y fragmentado", recalca Suárez.

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Tanto es así que si se analiza el mapa de precipitaciones de ayer martes se puede comprobar que en Gran Canaria hubo varios puntos con acumulados superiores a los 100 litros/metro cuadrado en 24 horas y a 30 kilómetros de distancia no llegaron a los 5 litros.