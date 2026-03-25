El ex alto cargo del Miteco investigado por la Guardia Civil asignó proyectos de Forestalia a su secretario personal

Eugenio Domínguez, el exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), asignó proyectos de Forestalia a su secretario personal. Su persona de máxima confianza, un administrativo sin "ningún tipo de cualificación" para llevar a cabo esas tareas, llegó a aparecer como firmante de iniciativas vinculadas al Clúster del Maestrazgo. Esto se desprende de la declaración que el secretario dio a la Guardia Civil, en el marco de las investigaciones del caso Forestalia, en el que se intenta averiguar la supuesta organización criminal constituida en torno a la empresa que preside Fernando Samper.

El funcionario, que conocía a Domínguez desde 2015, afirmó que su cometido en el Miteco era "atender de manera personal" la agenda del subdirector general y "atender sus llamadas telefónicas recibidas en el teléfono oficial". Pero era consciente, durante su diálogo con los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), de que sus atribuciones eran mayor. "Su puesto de catálogo y su cualificación no son como técnico sino como administrativo", dijo el secretario personal a la Guardia Civil, ante la que admitió "tener conocimiento de haber figurado en la plataforma Sabia -la interna de Evaluación Ambiental- en diferentes proyectos como técnico". Pero que "no tiene ningún tipo de cualificación para dicho puesto", afirmó.

"Manifiesta que era Eugenio quien le asignaba como técnico en la referida plataforma por ser una actuación meramente administrativa, que dicha asignación, solo ocurría con los proyectos que dependían de Domínguez", señaló el secretario del ex alto cargo, que llegó a acumular más de treinta proyectos distintos y que algunos pertenecían al Clúster del Maestrazgo.

Al mismo secretario personal "no le constaba" los cambios en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) que pasaban por el Miteco. Pero sí del funcionamiento de Domínguez, que cuando asumía muchos proyectos -la mayoría de ellos vinculados a Forestalia- los derivaba a Tragsatec para conseguir destacarlos. "Precisamente tras las quejas de los técnicos y consejeros, de tal volumen de trabajo y poca capacidad de asumir los referidos, fue cuando Eugenio se los auto asignó, pasando en ese momento a delegar dicho trabajo en Tragsatec, porque es inviable que una persona pueda asumir tanta capacidad de trabajo", resumió el secretario personal de Domínguez sobre un modus operandi criticado por otros funcionarios en conversaciones con la Guardia Civil.

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La tarea que sí tenía que hacer el secretario personal, controlar la agenda de Eugenio Domínguez, tampoco se escapa de la polémica y de las actividades que investiga la Guardia Civil. El secretario "atendía directamente" el calendario del alto cargo, "que se reunía asiduamente con promotores". La persona de confianza lo sabía porque tenía acceso al teléfono oficial de Domínguez. En el momento de la declaración, hace solo unos meses, el secretario seguía teniendo acceso a los datos de la agenda, que ya "no se encuentra activa", "En la agenda solo se incorporaba lo que Eugenio decidía, habiendo reuniones o citas que no eran agendadas de manera oficial", constató ante la Guardia Civil.