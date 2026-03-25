Casi el 46% de las comunidades no tiene infraestructura o personal para realizar el cribado de cáncer de colon "de manera efectiva"

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Agencia Internacional de la Investigación en Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han presentado los resultados provisionales de informe sobre los programas de cribado de cáncer de colon en España. Entre las principales conclusiones que, pese a que existe una buena organización, casi el 46% de las comunidades que aportan datos no tiene infraestructura, suministros y personal suficiente para realizar el cribado, diagnóstico y tratamiento "de manera efectiva".

La planificación y realización de los programas de cribado son competencia de las comunidades. Pese a estar implantados en todas, persisten diferencias en la edad máxima cubierta, las formas de invitación y los plazos de realización de las colonoscopias. De hecho, solo el 53% de las comunidades refieren tener protocolos de evaluación de sus programas.

Detección precoz

El programa de evaluación de la AECC se inició a finales del 2024 como respuesta a la falta de datos sobre los programas de cribado del tumor con mayor incidencia en España con más de 40.000 nuevos casos detectados en 2024. Han participado 17 comunidades y ciudades autónomas -pero el informe ofrece datos de 13 con información validada, se precisa- con datos cualitativos recabados para conocer el funcionamiento. La detección precoz es un derecho de todos los ciudadanos y salva vidas: 9 de cada 10 personas sobrevivirían a este tumor si se les detectara en fase localizada, recuerda la AECC.

El cribado está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Consiste en la realización de un Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), una prueba indolora, no invasiva, que determina la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar pequeños sangrados, que pueden deberse a alteraciones benignas, pólipos, o a lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

Criterios esenciales

El informe que se ha dado a conocer este miércoles contiene información cualitativa sobre criterios "esenciales y deseables" para conocer el buen funcionamiento de los programas. Entre los primeros, se han medido dimensiones relacionadas con la gobernanza, prestación de servicios, personal sanitario, garantía de calidad o sistemas de información. Criterios para conocer si la comunidad tiene un sistema de notificación de resultados e información sobre el seguimiento; si existe un sistema para recordar a las personas que no han participado; si hay un protocolo para la monitorización del cribado o si hay una auditoria continuada del programa.

El 23% de las comunidades reconoce que no publica informes sobre resultados de los programas en los últimos 5 años

En cuanto a las dimensiones de los criterios deseables, profundizan en las prestaciones de servicio, los recursos o la garantía de calidad. El informe ha demostrado que existe una correlación positiva entre el cumplimiento de los criterios esenciales y una mayor tasa de participación. Y aporta datos como que solo el 53,8% de las comunidades tiene un protocolo que describe la monitorización y evaluación de los indicadores de desempeño o que el 23% reconoce que no publica informes sobre resultados en los últimos 5 años.

Margen de mejora

La Ponencia de Cribado Poblacional de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad publicó un informe de situación de los programas de cribado de cáncer de colon en España donde se muestra que, pese a que todas las comunidades, ofrecen el cribado a todas las personas entre 50 y 69 años, todavía hay margen de mejora en cuanto a equidad se refiere.

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Según este informe, solo un 23,1% ha ampliado o está ampliando el cribado hasta los 74 años, alineándose con recomendaciones europeas, y el tiempo recomendado para realizar la colonoscopia varía entre 15 días y 3 meses dependiendo de la comunidad. Los últimos datos oficiales señalan que en España apenas un 45% de la población de riesgo ha participado en el programa de cribado de cáncer de colon, concluye la AECC.