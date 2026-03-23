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Música
Can Blau Gospel en la Trobada de Cors Interilles de Ciutadella
El coro de góspel de Can Blau participó este fin de semana en la segunda edición de la Trobada de Cors de Gospel Interilles, celebrada en Ciutadella, en Menorca. Un encuentro en el que además de la formación de Ibiza actuaron Ànima Gospel, de Mallorca, y Cor Gospel Mallorca. La noche acabó con los integrantes de los tres grupos cantando juntos.
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