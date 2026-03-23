Arte
Benjamin Pelletier abre una exposición en el nombre del padre
La muestra ‘Made of Light’ traerá de vuelta el universo del ceramista Georges Pelletier a partir del 3 de abril en Galería Tambien.
Galería Tambien presentará el 3 de abril a las 17.30 horas ‘Made of Light’, una exposición dirigida por Benjamin Pelletier basada en los archivos de su padre, el artista y ceramista Georges Pelletier. Según indica la entidad en un comunicado, las obras de la muestra surgieron de un conjunto de proyectos concebidos por Georges Pelletier entre las décadas de 1960 y 1980.
Dibujos, estudios formales, prototipos y obras producidas en cantidades muy pequeñas forman el núcleo de esta selección. Algunos de estos trabajos exclusivos solo se confeccionaron una vez y de otros se hicieron solo uno o dos ejemplares, a pesar de su notable fuerza creativa.
Benjamin Pelletier revisó estos archivos con una visión centrada y comprometida y seleccionó piezas para producir expresamente para esta exposición en el taller familiar y utilizando las técnicas originales. Made of Light aporta así un corpus clave dentro de la obra de Georges Pelletier, que son sus lámparas escultóricas, en las que la luz se mueve libremente a través del material.
La muestra también adopta la forma de un homenaje discreto y profundamente vivo. Al volver a los archivos de su padre, Benjamin Pelletier continúa una conversación que empezó en el taller; hecha de gestos transmitidos, paciencia y una atención sostenida a la luz. Aquí, la transmisión no congela la memoria; la mantiene en movimiento. La exposición podrá visitarse hasta el 15 de mayo.
Benjamin Pelletier se dedica a crear piezas únicas que confeccionaba su padre y se centra en trabajos de los que solo se había creado un ejemplar. Su obra se expone ahora a escala internacional, en salas de exposición y muestras de todos los continentes. Benjamin continúa el legado artístico de su padre al tiempo que afirma su propia identidad en el mundo del arte contemporáneo.
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