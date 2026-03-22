Escultura y fotografía se unen para revelar la geología formenteresa

La exposición Terres Margantes. Una altra Arcàdia reúne al joyero Enric Majoral y al fotógrafo Jordi Sarrà en un proyecto que transforma el paisaje de Formentera en materia artística. Estudio Laterna señala en una nota de prensa que acogerá esta muestra entre el 27 de marzo y el 26 de mayo de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los fines de semana, bajo cita previa.

A través de escultura en bronce y fotografía de construcción espacial, ambos artistas desarrollan una investigación visual que explora la estructura geológica, la textura y la memoria del territorio mediterráneo. Pero más allá del diálogo entre disciplinas, la exposición nace también de una larga relación de amistad, complicidad creativa y afinidad intelectual entre ambos autores. Durante años, Majoral y Sarrà han compartido una misma fascinación por el paisaje de Formentera, observando y explorando el territorio desde perspectivas distintas pero profundamente complementarias.

De esa relación surge un proceso de trabajo donde las miradas se influyen mutuamente: la observación escultórica de la materia dialoga con la construcción visual de la fotografía y viceversa. En este sentido, Terres Margantes. Una altra Arcàdia no es simplemente una muestra conjunta, sino el resultado de una investigación compartida, donde cada proyecto se nutre del otro y amplía sus posibilidades de interpretación del paisaje.

Las obras

Para esta exposición, Enric Majoral presenta una serie de 20 esculturas fundidas en bronce, realizadas a partir de modelos que evocan fragmentos del territorio de Formentera: tierras calcáreas, cavidades erosionadas, sedimentos y superficies orgánicas modeladas por el viento y la sal.

En diálogo con estas esculturas, Jordi Sarrà presenta una serie de obras fotográficas que investigan el paisaje desde una perspectiva radicalmente distinta. Sus imágenes no buscan documentar el territorio, sino reconstruirlo visualmente.

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El núcleo de la muestra reside en el diálogo constante entre ambos creadores. Mientras los trabajos de Majoral condensan el paisaje en formas densas, táctiles y minerales, las imágenes de Sarrà expanden ese mismo territorio en espacios visuales abiertos y perceptivos.