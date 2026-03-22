Cultura
Escultura y fotografía se unen para revelar la geología formenteresa
La exposición Terres Margantes. Una altra Arcàdia acercará las obras del joyero Enric Mayoral y el fotógrafo Jordi Sarrà.
La exposición Terres Margantes. Una altra Arcàdia reúne al joyero Enric Majoral y al fotógrafo Jordi Sarrà en un proyecto que transforma el paisaje de Formentera en materia artística. Estudio Laterna señala en una nota de prensa que acogerá esta muestra entre el 27 de marzo y el 26 de mayo de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los fines de semana, bajo cita previa.
A través de escultura en bronce y fotografía de construcción espacial, ambos artistas desarrollan una investigación visual que explora la estructura geológica, la textura y la memoria del territorio mediterráneo. Pero más allá del diálogo entre disciplinas, la exposición nace también de una larga relación de amistad, complicidad creativa y afinidad intelectual entre ambos autores. Durante años, Majoral y Sarrà han compartido una misma fascinación por el paisaje de Formentera, observando y explorando el territorio desde perspectivas distintas pero profundamente complementarias.
De esa relación surge un proceso de trabajo donde las miradas se influyen mutuamente: la observación escultórica de la materia dialoga con la construcción visual de la fotografía y viceversa. En este sentido, Terres Margantes. Una altra Arcàdia no es simplemente una muestra conjunta, sino el resultado de una investigación compartida, donde cada proyecto se nutre del otro y amplía sus posibilidades de interpretación del paisaje.
Las obras
Para esta exposición, Enric Majoral presenta una serie de 20 esculturas fundidas en bronce, realizadas a partir de modelos que evocan fragmentos del territorio de Formentera: tierras calcáreas, cavidades erosionadas, sedimentos y superficies orgánicas modeladas por el viento y la sal.
En diálogo con estas esculturas, Jordi Sarrà presenta una serie de obras fotográficas que investigan el paisaje desde una perspectiva radicalmente distinta. Sus imágenes no buscan documentar el territorio, sino reconstruirlo visualmente.
El núcleo de la muestra reside en el diálogo constante entre ambos creadores. Mientras los trabajos de Majoral condensan el paisaje en formas densas, táctiles y minerales, las imágenes de Sarrà expanden ese mismo territorio en espacios visuales abiertos y perceptivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre saca un cadáver del mar en Cala Llonga: «Bajé corriendo y me metí en el mar, contra las olas y el viento hasta que llegué al chico»
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Hippy Market Punta Arabí: el mercadillo más antiguo de la isla vuelve con artesanía, música y productos 'eco-friendly'
- El obispo de Ibiza asegura que las procesiones de Dalt Vila se celebrarán 'con normalidad
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- Ibiza lidera el 'ranking' de felicidad en Baleares
- Hermanos Parrot se impone a Citanias en la ampliación de Can Ventosa, en Ibiza, que costará 2.7 millones de euros
- Pensábamos que se caía el edificio': vecinos de Ibiza denuncian vibraciones en sus casas por las obras del tanque de tormentas