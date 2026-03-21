Mal del Cap premia sus mejores cortos en una edición récord

El XI Festival Mal del Cap, Narratives Mal Dites de Ibiza ha dado a conocer los cortometrajes ganadores de su undécima edición, cuya entrega de premios ha tenido lugar este sábado durante la fiesta de clausura celebrada en la plaza del Parque del centro de la ciudad de Ibiza, en una jornada que reunió a numeroso público y que confirmó el éxito de convocatoria del festival.

El Premio de la Sección Oficial ha sido otorgado a ‘El Fantasma de la Quinta, dirigido por James A. Castillo, mientras que el Premio Malalt ha recaído en ‘Peras al horno’, de Anaís Ramos y Pablo Porcuna. Por su parte, el Premio al Mejor Cortometraje en Catalán ha sido para ‘Les imatges arribaren a temps’, de Jaume Carrió. El Premio Sebas Parra al Mejor Cortometraje Social, otorgado por la asociación catalana La Guerrilla Comunicacional, ha reconocido a ‘Medusas’, dirigido por Iñaki Sánchez Arrieta.

FIESTA DE CLAUSURA DEL XI FESTIVAL MAL DE CAP NARRATIVAS MAL DICHAS PLAZA DEL PARQUE / Valeria Videgain

El Premio del Público, decidido por votación de las personas asistentes a la proyección de la Sección Oficial, ha sido para ‘Pobre Marciano’, de Alex Rey, quien también ganó el año pasado el premio Malalt. Por su parte, el Premio al Mejor Cortometraje de la Sección Juvenil, elegido por el alumnado participante en las sesiones matinales celebradas en el Centro de Juventud C19 Vila Jove, ha sido para ‘El revisor’, de Jandro.

FIESTA DE CLAUSURA DEL XI FESTIVAL MAL DE CAP NARRATIVAS MAL DICHAS PLAZA DEL PARQUE / Valeria Videgain

"Estos premios son muy significativos porque son los que da el público asistente y en ese sentido tenemos que agradecer a juventud del Ayuntamiento de Ibiza su compromiso continuado con el Festival facilitándonos los premios y el espacio para que la gente pueda disfrutar de propuestas poco comerciales y con un alto contenido social, especialmente los cortos de la sección juvenil que seguimos manteniendo 14 años después de arrancar con esta iniciativa", destaca Pedro López, codirector del Festival.

Todos los premios fueron recogidos por los propios autores o por sus representantes durante la clausura del festival, en una fiesta abierta al público que combinó la entrega de galardones con las actuaciones musicales del grupo local Animals Marins, del dúo catalán Hidrogenesse, que hizo vibrar la plaza durante su actuación, y de la Dj Mmmeel que ofreció una sesión de baile que se alargó hasta la medianoche y que registró una alta asistencia de público.

FIESTA DE CLAUSURA DEL XI FESTIVAL MAL DE CAP NARRATIVAS MAL DICHAS PLAZA DEL PARQUE / Valeria Videgain

El XI Festival Mal del Cap cierra así una edición que ha sido la de mayor audiencia hasta la fecha, más de 2.500 personas, con todas sus actividades completando aforo y una excelente respuesta por parte del público en cada una de sus propuestas, que han incluido literatura, cine, humor, música y actividades formativas.

Impulsado por la asociación Mal del Cap – Cultura Mal Dita, el festival reafirma con esta undécima edición su apuesta por generar espacios de encuentro entre creadores y público, así como por acercar nuevas narrativas culturales al contexto insular.