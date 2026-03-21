Fiestas en Ibiza: La sepia de abril se adelanta a su coronación en Sant Joan

La sepia es un animal inteligente. Muy inteligente. Así lo han comprobado los biólogos tras someterlas a diversos test que han conseguido superar con éxito. Una de ellas es la prueba del malvavisco: tienen autocontrol y son capaces de no ingerir trozo de comida mediocre si saben que, si esperan, recibirán algo mucho mejor más tarde.

No le hables de la prueba del malvavisco a ningún humano que este sábado se acercó hasta Sant Joan de Labritja guiado, precisamente, por el sabroso olor de la sepia. No había bocados vulgares, sino una decena larga de recetas que peleaban por triunfar en la sexta edición de la ‘Fira de la Sèpia’.

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Las sepias también están equipadas con memoria episódica, es decir, recuerdan qué comieron, dónde y hace cuánto tiempo. De eso sí que tenían todos esos humanos que, sobreponiéndose a esos nubarrones oscuros que presagiaban lluvia desde primera hora de la mañana, se acercaron al norte de la isla para degustar este manjar marino.

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Por material no iba a ser después de un mes de febrero muy positivo en el que se capturaron un total de 1.400 kilos de sepia, casi el doble respecto al mismo periodo del año anterior. Así que había materia prima y, finalmente, un clima favorable, ya que no cayó agua pero tampoco salió el sol, por lo que la opción de asomarse a la playa estaba descartada. Resultado: éxito de público.

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La sonrisa de satisfacción se dibujaba en el rostro de la concejala de Festejos de Sant Joan, Carmen Rodríguez, después de una semana de mucha incertidumbre en la que volvieron a aparecer los fantasmas del pasado: «El año pasado llovió y todo el trabajo de las colles, de los participantes, del ball pagès, se perdió un poco. Este año no llueve, pero tampoco hace solazo. Así tampoco nos quemamos. Está bien».

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Lo cuenta mientras prepara la mesa en la que el jurado va a probar los once platos aspirantes al triunfo. Ella misma es una de las cinco componentes de este grupo que, después de darse un festín de sepia en todas sus variedades, va a señalar al ganador. Y el título es para una de las casetas que está justo al lado de la mesa donde el jurado realiza sus catas: ‘Sa sèpia d’abril’ y su fideuá, que concentra desde bien pronto una larga cola de comensales deseosos de probarla.

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Seguramente el veredicto haya hecho torcer el morro a Rodolfo Escudero, artífice de una de las propuestas más innovadoras del certamen. Lo explica el propio chef: «Estamos haciendo un roll de tempura de arroz negro relleno con sepia, queso crema, cebolla caramelizada, sriracha y cebollino. El secreto es que hemos hecho el arroz con con un fumet de pescado y tinta. Así que ha quedado con la misma textura de un arroz, digamos, no me sale...». «¡A banda!», le chiva un compañero de fogón. «Eso, a banda», confirma Rodolfo.

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Fusión ibicenca-oriental

La cola para probar esta fusión ibicenca-oriental cruza toda la carretera. Es la constante en todas las casetas, abarrotadas de visitantes hambrientos a las dos de la tarde, como el presidente del Consell, Vicent Marí, cuya altura le hace destacar entre el gentío que busca su siguiente objetivo cerveza en mano. «Ya sabíamos que íbamos a triunfar con esta tapa. Ya casi no nos queda material», continúa el chef, que calcula que han traído ingredientes para confeccionar unas 300 raciones. Efectivamente, el invento es una delicia, todo sea dicho.

Muy cerca del escenario, donde se homenajea a Paco de Lucía tocando los acordes de ‘Entre dos aguas’, se encuentra la caseta de los ‘Homosepians’, sin duda los que más se han currado la parafernalia. «Dominando la sepia desde la prehistoria», reza su eslogan, que no les sirve para llevarse el triunfo, pero sí para arrancar a una sonrisa a más de uno. Al fin y al cabo, la victoria en esta feria es un objetivo colateral y lo principal va de disfrutar.

Fiti, en su condición de chef profesional, lidera a los cocineros prehistóricos, que van ataviados con pieles y piden propina en una caja hecha con cantos rodados. Han cocinado sèpia a la bruta con pelotas de arroz y aire de perejil, que se sirve en espuma para «darle un poco de twist» al asunto. Los buñuelos también sirven para darle «un poco de historia». «Lo hacemos con la mejor ilusión, eso seguro», garantiza.

Si el roll de sushi y la sèpia a la bruta son interpretaciones modernas de este alimento, las versiones más tradicionales también tienen su público asegurado, como lo demuestra la extensa cola que desemboca en la caseta de ‘Los Pichones’, donde los Roselló se aplican sin descanso para sacar una enorme paella detrás de otra.

Trajín en ‘Los Pichones’

Rafael, el padre de familia, concede un minuto de pausa en su agotador trajín para dar algunos datos de lo que están cocinando y que, a la vista del público que sigue engrosando el pueblo, no va a sobrar ni para guardar un solo táper.

Están haciendo arroz negro y también fideuá, ambos con sepia, por supuesto. Han traído 60 kilos de arroz y 80 kilos de sepia. Poca broma. Y poca gracia habría tenido que la lluvia arruinara el día, a ver qué iban a hacer con tanto género fresco. «Nos daba miedo porque estaba la cosa que no sabíamos lo que iba a pasar... Menos mal que el tiempo nos ha respetado y la gente lo está disfrutando, que es lo importante.

¿Y qué habrían hecho con tantos kilos de sepia en caso de que no poder cocinarlos?: «¡Congelarlos, qué remedio!». Pero aquí no se congela nada, todo al fuego, todo al buche. Se llena incluso el segundo aparcamiento de tierra habilitado ya a la salida del pueblo. Nadie quiere quedarse sin su manjar y así lo celebra la alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí.

También están abarrotadas las escaleras de la iglesia, se cotiza caro un cachito de escalón donde sentarse a degustar tranquilamente la receta de la colla de Sant Joan de Labritja, que juega en casa. «¡Hoy goleamos 7-0!», bromea uno de su integrantes. Por si había dudas con la deportividad del evento, los locales no lo ganan, pero de alguna manera sí que triunfan, ya que también tienen una larga cola de comensales que garantizan una buena recaudación.

Porque ahí sí que vencen los once grupos. Quizá unos precios más populares ayudarían a que nadie se quedara sin probar lo que le apetece. Diez euros es el precio máximo y muchos lo han alcanzado o rozado. Entre los más asequibles, a cinco euros, el arroz con sepia y pimientos asados escalivados de Can Tirurit. «Próxima apertura la semana que viene», cuenta su artífice, Dani, en la caseta que ha colocado justo enfrente del inminente nuevo restaurante del pueblo.