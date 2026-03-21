Adif confirma por escrito que actuó en el tramo accidentado en Adamuz el mismo día que la jueza le prohibió que lo hiciera

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) actuó en el tramo accidentado de Adamuz el 4 de marzo, el mismo día en el que la jueza de Montoro le prohibió que lo hiciera sin avisar al menos con una antelación de 15 días. Cabe recordar que el pasado 2 de marzo, Adif envió un correo a la jueza informándole de su intención de realizar el 3 de marzo tareas de mantenimiento en la zona del accidente, actuaciones que implicarían la retirada de 36 metros de vía. Un día después, el 4 de marzo, la jueza lo prohibió.

Ante la duda de si había intervenido o no, el 12 de marzo, el juzgado requirió a Adif que informase de inmediato sobre su actuación en el lugar y el 17, el propio juzgado acudió a inspeccionar la zona. El informe de Adif ha llegado al juzgado tres días después de dicha inspección.

Una providencia remitida por Adif al juzgado de Montoro (fechado el 20 de marzo) detalla las actuaciones de mantenimiento que se realizaron y la fecha en las que se llevaron a cabo. Así, Adif informa de que las noches del 3 al 4 de marzo y del 4 al 5 de marzo, sin esperar a contar con la autorización del juzgado, se procedió a "la sustitución de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 (a un kilómetro de la zona cero) de la vía 2". Este documento, al que ha tenido acceso Diario CÓRDOBA, está fechado el 20 de marzo, tres días después de que el juzgado se personara en el lugar para realizar una inspección ocular en la que comprobó además que Adif había retirado 42 metros más de vía del lugar del accidente, 78 en total y no 36 como había planteado inicialmente.

Una incidencia sobre la trazabilidad de uno de los carriles

En su exposición, Adif afirma que tal actuación se debió a que "en el curso de las actuaciones de inspección y renovación de los desvíos correspondientes a la cabecera norte del PB de Adamuz, la empresa suministradora de carril comunicó a Adif una incidencia sobre la trazabilidad de uno de los carriles de 36 metros suministrados para las transiciones entre los nuevos desvíos y la vía general de la línea Madrid-Sevilla". Al parecer, uno de los carriles instalados no se correspondía con los incluidos en la nota de entrega del pedido y aunque esto no implicaba ningún desperfecto o anomalía técnica en el acero, la ausencia de constancia documental relativa a su certificado de calidad motivó que la empresa en cuestión aconsejara a Adif "su sustitución preventiva por otro carril cuyas barras con certificación de calidad".

La misma providencia señala igualmente que en la noche del 4 al 5 de marzo (el mismo día en que la jueza prohibió la actuación en ese tramo) equipos de Mantenimiento de Adif procedieron a cambiar el hilo interior de la vía 2, entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342 (42 metros de carril) para homogeneizar la dureza de ambos hilos a 260. Por último, el día 5 de marzo se ejecutó la neutralización en ambos hilos de la vía 2 en el punto kilométrico 317,468 de la línea Madrid-Sevilla.